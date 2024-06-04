限時3天！泰國飯店666元、日本周遊券買1送1　迪士尼門票打6折

▲Trip.com推出曼谷秋素坤逸飯店每晚666元。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接即將到來的暑假旅遊旺季，業者紛紛推出優惠！旅遊電商Trip.com從今（4日）起至6月6日為止推出線上旅展，包括日本東京樂享周遊券、東京杜莎夫人蠟像館門票買一送一，以及國外飯店每晚只要666元；AsiaYo則推出下訂花蓮補助專案之旅遊商品，即可於補助活動結束後抽出限量千元訂房金，此獎勵金將以折扣碼序號寄出，可用於AsiaYo網站的任何全球商品。

Trip.com此次限時3天線上旅展每天都有優惠，如4日晚上10點推出限量3333元全球機票禮券大禮包，5日晚上則推出限量價值3333元的全球訂房禮券。此外，平台也推出日本東京樂享周遊券買一送一，還有日本其他城市的交通票半價優惠。

若想出國玩，平台則從5日中午12點起推出海外飯店每晚666元起，如泰國曼谷秋素坤逸飯店每晚666元起，香港帝京飯店2666元起，澳門新濠影滙飯店每晚3666元，而台北士林萬麗酒店則是每晚4666元。





▲花蓮寵物友善的鮭魚歸魚民宿。（圖／AsiaYo提供）

旅遊平台AsiaYo則搭上花蓮觀光補助，推出加碼抽千元訂房金的超值優惠。同時，隨著近年越來越多人喜歡帶毛小孩出遊，平台也精選「全台寵物友善旅館」，如花蓮「鮭魚歸魚民宿」，寵物可進房與主人同眠，特定房型還提供寵物專屬睡墊及餐具，折抵補助後每晚1070元起，在花蓮市區以波希米亞風格為主的「波希米亞民宿」適合親子族群，折抵補助後每晚1520元起。



若想要尋找包棟民宿，「喜悅民宿」享有海景、電梯等優勢，補助折抵後每晚9500元起，若12人入住，平均每人900元起；「檸檬墅二館」則提供電動麻將桌、KTV、Switch等娛樂設備，折抵補助後每晚3699元起，4人入住平均每人988元起。

▲美國迪士尼門票打6折。（圖／Klook提供）

Klook線上旅展目前持續進行中，祭出全站9折、天天買1送1、天天搶10元優惠等優惠，根據觀察，旅客不僅為暑假出遊搶優惠，特殊體驗和行程也備受關注，特別是海之京都「天橋立、伊根」一日遊、和服租借、熱海海上花火納涼船等，旅客甚至提前1個多月開始預訂，就怕訂不到，旅客不只規劃暑假出遊，從流量漲幅也看到旅客開始觀望日韓賞楓，相關流量從5月開始成長2倍以上。

Klook也將於6月6日當天加碼「整點瘋搶6折」活動，一路從上午11點至晚上8點，每整點祭出Klook熱賣商品6折優惠，包含美國加州迪士尼樂園門票、韓國南怡島一日遊等，為了慶祝泰國免簽延長至11月11日，以及6月起入境泰國從可停留30天拉長至60天的好消息，Klook也提供曼谷水上市場一日遊、曼谷王權觀景台門票的6折瘋搶。