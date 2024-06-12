牛五蔵台北店6／28歇業　即日起推出1800元溫體牛吃到飽

▲牛五蔵台北店6/28歇業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南入選餐廳的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」，去年4月首度北上開分店，進駐汐止富士大飯店。不過餐廳日前公告，由於租約到期，只營業到6月28日，歇業前還推出溫體牛吃到飽活動，每人1800元。

連續多年獲得米其林入選餐廳的牛五蔵溫體牛火鍋，每日從台南善化的黑母牛中選出特優級的溫體牛肉。開設台北店時，富士大飯店還設計打造溫體牛冷藏物流專車，牛肉每日新鮮直送，再由主廚檢視並分切不同部位，並手切0.2公分薄片，讓它在鍋內涮至成粉嫩色，饕客能享用新鮮滑嫩的溫體牛。

▲牛五蔵「隱藏版老饕盛合牛」。（圖／記者黃士原攝）

菜單有各式牛肉，餐廳首推「隱藏版老饕盛合牛」，主廚表示，這是牛肩胛部位，但因為每頭牛的油脂分布不同，有時這一塊部位的油不夠厚，當天就沒有辦法提供。除了牛肉火鍋，牛五蔵還首創將特殊的溫體牛內臟部位入菜，像是白芥蘭炒牛肉片、薑片麻油炒牛內臟等，均是推薦菜色。

▲薑片麻油炒牛內臟。（圖／記者黃士原攝）

牛五蔵去年開設台北店，讓北部的饕客們不必專程跑一趟台南，不過開業才剛滿1年就傳出歇業消息，根據官方臉書訊息，由於租約到期，只營業到6月28日，而在熄燈前還推出溫體牛吃到飽活動，每人1800元。對於歇業消息，有網友猜測「地點真的太偏遠了，對於生活步調稍快的形態，客人可能很難留得住」、「交通太不方便了」。

▲天母老牌蔬食餐廳「北平金廚」無預警歇業。（圖／取自北平金廚新蔬食料理臉書）

另外，位於台北市天母地區的「北平金廚」，走過近30個年頭，已成為當地人的共同回憶。不過才熬過新冠疫情，餐廳卻在6月2日起無預警歇業，餐廳第二代在臉書上貼文表示，「爸爸媽媽已有些年紀，以及一些不可抗的原因，想休息了」，請原諒他們的倉促與不告而別，但願未來還有機會讓大家再次嚐美味的蔬食料理。

北平金廚是台北的老字號中式餐廳，民國99年轉型改走創新蔬食料理，成為知名台北蔬食餐廳。餐廳最大特色是他們保留中式名菜菜色，使用新鮮蔬果代替肉類，所以菜單上看的到豆酥雪魚、薑絲大腸這些經典料理的蔬食變化款。