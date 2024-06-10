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首次引進「挪威奮進號」來台！業者曝優勢：上下船方便、免正裝

▲「挪威奮進號」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊6-9月共包下「挪威奮進號」32航次，前往澎湖、日本、韓國、香港等地。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澎湖報導

郵輪熱潮迅速回溫，交通部預估，今年搭乘人次可望恢復至疫情前7成以上。對此，早在去年2月就與「NCL 挪威奮進號」洽談合作的雄獅旅遊，6-9月共包下32航次前往澎湖、日本、韓國、香港等地。雄獅旅遊郵輪產品部資深協理黃鉦堯指出，希望國際市場不要遺忘台灣，同時也分享挪威奮進號與眾不同之處。

▲「挪威奮進號」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲船上有逾20種餐飲選擇，圖為Le Bistro 法國餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

「NCL 挪威奮進號」定期航行於加拿大溫哥華-美國阿拉斯加（4-10月）、澳洲-紐西蘭（11月-3月），但「台灣從未引進過挪威郵輪！」這也引起雄獅旅遊的興趣，今夏想提供除了歌詩達莎倫娜號、MSC地中海榮耀號之外的其他選擇。

▲「挪威奮進號」賞澎湖國際花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪視角欣賞澎湖花火節，無人機和煙火施放時間長達25分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

看好澎湖國際花火節機位難搶、飯店一房難求的熱度，僅能容納8-10萬噸郵輪的馬公港，恰巧能容納7.5萬噸的挪威奮進號，旅客不必搭接駁船到市區，郵輪停靠馬公港後，旅客感應房卡就能下船，這也是「中型郵輪」的好處，上下船更為便利、輕鬆往返市區與碼頭。

▲雄獅旅遊郵輪產品部協理黃鉦堯,挪威奮進號船上觸控螢幕,澎湖馬公港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅客不必搭接駁船到市區，郵輪停靠馬公港後，旅客感應房卡就能下船，這也是「中型郵輪」的好處。（圖／記者彭懷玉攝）

黃鉦堯說，挪威郵輪長年來講求的是Freestyle自由閒逸旅行風格，沒有所謂的「正裝之夜」，也沒有規定用餐梯次，肚子餓了，可以透過互動式螢幕查詢餐廳人流狀況，以紅綠燈號顯示即時人潮，灰色燈號則為還未開門，趁著綠燈時前往用餐才不會過於擁擠。

▲雄獅旅遊郵輪產品部協理黃鉦堯,挪威奮進號船上觸控螢幕,澎湖馬公港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼觸控螢幕可查詢餐廳即時人流狀況；雄獅旅遊郵輪產品部資深協理黃鉦堯。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊郵輪產品部協理黃鉦堯,挪威奮進號船上觸控螢幕,澎湖馬公港。（圖／記者彭懷玉攝）

黃鉦堯透露，未來雄獅不再把全力放在包船上，將以搭飛機再接郵輪（Fly-cruise飛航郵輪）為主力，今年Q3、Q4會開始對外上架銷售 ，目前就有15、16間代理在醞釀中，針對不同產品屬性和特色，去做包裝和延伸。

▲「挪威奮進號」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲所有航程皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，雄獅旅遊經營企劃總經理林明華也表示，台灣桃園國際機場是許多歐美旅客前往日本的轉機據點，台灣基隆港位於東亞，也有作為轉機港的優勢，期望也能成為亞洲郵輪的中心HUB ，據觀察，東南亞旅客到東北亞機票貴，如先飛到台灣，再搭郵輪到日本，預估會是未來的趨勢。

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,名勝世界郵輪業務副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼名勝世界壹號7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次前往日本九州和沖繩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,高雄港9號碼頭搭船。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，搶攻台灣暑假旅遊市場，名勝世界壹號7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次前往日本九州和沖繩，船上引進米其林餐點，海上占星、藝術家現場作畫等特色活動。據了解，業者4月發布暑期日本航次銷售亮眼，其中，周末2晚航次在一個月內銷售一空，目前僅剩零星艙房，暑假還沒有計畫的民眾可參考。

業者透露，由於賣況超乎預期，預計將延長在台航季至9月，近期會再公佈詳細內容。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 挪威奮進號 雄獅旅遊 名勝世界壹號

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