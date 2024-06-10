亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」在韓國　大嗑韓牛、必點23層巧克力蛋糕

▲籃球迷到韓國一定要吃的「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

你是「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）的球迷嗎？那就不能錯過今年在韓國最新開幕的亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」，可以大啖牛排、品嚐麥可喬丹必點菜單，最後再用一份23層巧克力蛋糕做結尾。

▲亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」就在韓國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼麥可喬丹牛排屋餐廳內設計為低調奢華氛圍，還掛有許多麥可喬丹過去比賽的照片。（圖／記者蔡玟君攝）

亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」位於今年在仁川開幕的超大型新世代娛樂城「迎仕柏度假村（INSPIRE）」內，穿過金銅色大門，餐廳設計為低調奢華氛圍，並設有多個半開放式包廂作為，牆面則掛上多幅麥可喬丹昔日在球場比賽的英姿照片。

▲餐廳內設有「麥可喬丹專屬座位」。（圖／記者蔡玟君攝）

比照美國，韓國的麥可喬丹牛排屋內於餐廳視野最佳處設有麥可喬丹專屬座位，能從座位俯瞰整間餐廳全貌，開放粉絲拍照之餘，若想實際坐在「麥可喬丹座位」，低消為新台幣30萬元。

▲餐廳內牛肉選用韓牛以及進口美國肉品分級委員會（USDA）認可的Choice牛肉。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳招牌菜單當然是牛排，特別選用韓牛以及進口美國肉品分級委員會（USDA）認可的Choice牛肉，可點到乾式熟成或濕式熟成牛肉。若不曉得怎麼搭配比較好，餐廳也提供2人、3人、4人套餐選擇，從前菜、主餐到餐後甜點一次滿足。

▲前菜一定會有的厚切楓糖雙層煙燻培根（上圖左）與蒜香麵包（上圖右）。（圖／記者蔡玟君攝）

以4人套餐為例，前菜就有麥可喬丹本人也愛吃的淋上香濃起司醬汁的蒜香麵包，厚切楓糖雙層煙燻培根和沙拉，餐廳推薦吃法為將培根切塊，再夾入蒜香麵包做成三明治品嚐，鹹香中帶一點甜與厚實培根的口感讓人超滿足。

▲4人套餐吃得到菲力、肋眼和堪薩斯牛排（即紐約客牛排）。（圖／記者蔡玟君攝）

主餐則有菲力、肋眼和堪薩斯牛排（即紐約客牛排），可自由選擇熟度，根據記者實際品嚐，以5分熟最推薦，餐廳會同時提供原味、龍蝦口味、羊奶口味薯泥以及炒蘑菇、厚切番茄搭配。

餐後甜點也是餐廳亮點。以麥可喬丹曾經的球衣背號「23」為靈感設計，製作出23層巧克力蛋糕已經成為餐廳招牌，在亞洲首店也忠實呈現，一旁以兩個巧克力片和奶油點綴，呈現宛如麥可喬丹過去「飛人喬丹」的形象。待客人拍照後，服務人員會協助切蛋糕，首先將蛋糕放倒，並以平鏟將奶油平均抹上切面，再一一分切，也是用餐時桌邊服務亮點。