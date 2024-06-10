ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」在韓國　大嗑韓牛、必點23層巧克力蛋糕

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲籃球迷到韓國一定要吃的「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

你是「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）的球迷嗎？那就不能錯過今年在韓國最新開幕的亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」，可以大啖牛排、品嚐麥可喬丹必點菜單，最後再用一份23層巧克力蛋糕做結尾。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」就在韓國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼麥可喬丹牛排屋餐廳內設計為低調奢華氛圍，還掛有許多麥可喬丹過去比賽的照片。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

亞洲首間「MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋」位於今年在仁川開幕的超大型新世代娛樂城「迎仕柏度假村（INSPIRE）」內，穿過金銅色大門，餐廳設計為低調奢華氛圍，並設有多個半開放式包廂作為，牆面則掛上多幅麥可喬丹昔日在球場比賽的英姿照片。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳內設有「麥可喬丹專屬座位」。（圖／記者蔡玟君攝）

比照美國，韓國的麥可喬丹牛排屋內於餐廳視野最佳處設有麥可喬丹專屬座位，能從座位俯瞰整間餐廳全貌，開放粉絲拍照之餘，若想實際坐在「麥可喬丹座位」，低消為新台幣30萬元。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳內牛肉選用韓牛以及進口美國肉品分級委員會（USDA）認可的Choice牛肉。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳招牌菜單當然是牛排，特別選用韓牛以及進口美國肉品分級委員會（USDA）認可的Choice牛肉，可點到乾式熟成或濕式熟成牛肉。若不曉得怎麼搭配比較好，餐廳也提供2人、3人、4人套餐選擇，從前菜、主餐到餐後甜點一次滿足。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前菜一定會有的厚切楓糖雙層煙燻培根（上圖左）與蒜香麵包（上圖右）。（圖／記者蔡玟君攝）

以4人套餐為例，前菜就有麥可喬丹本人也愛吃的淋上香濃起司醬汁的蒜香麵包，厚切楓糖雙層煙燻培根和沙拉，餐廳推薦吃法為將培根切塊，再夾入蒜香麵包做成三明治品嚐，鹹香中帶一點甜與厚實培根的口感讓人超滿足。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲4人套餐吃得到菲力、肋眼和堪薩斯牛排（即紐約客牛排）。（圖／記者蔡玟君攝）

主餐則有菲力、肋眼和堪薩斯牛排（即紐約客牛排），可自由選擇熟度，根據記者實際品嚐，以5分熟最推薦，餐廳會同時提供原味、龍蝦口味、羊奶口味薯泥以及炒蘑菇、厚切番茄搭配。

▲▼韓國麥可喬丹牛排館，MJ 23 Steakhouse麥可喬丹牛排屋。（圖／記者蔡玟君攝）

餐後甜點也是餐廳亮點。以麥可喬丹曾經的球衣背號「23」為靈感設計，製作出23層巧克力蛋糕已經成為餐廳招牌，在亞洲首店也忠實呈現，一旁以兩個巧克力片和奶油點綴，呈現宛如麥可喬丹過去「飛人喬丹」的形象。待客人拍照後，服務人員會協助切蛋糕，首先將蛋糕放倒，並以平鏟將奶油平均抹上切面，再一一分切，也是用餐時桌邊服務亮點。

關鍵字： 美食雲 美食情報 韓國旅遊 韓國美食 麥可喬丹牛排屋 國外特色系列 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

推薦閱讀

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

獨角仙走繪來了！還有限定甲蟲鬆餅

獨角仙走繪來了！還有限定甲蟲鬆餅

精選全台8間媽祖廟！香火旺盛破百年

精選全台8間媽祖廟！香火旺盛破百年

路沒有封！來谷關泡美人湯吃美食

路沒有封！來谷關泡美人湯吃美食

黃仁勳美食地圖再+6

黃仁勳美食地圖再+6

親子必去！工藝中心打造「玩聚列車特展」

親子必去！工藝中心打造「玩聚列車特展」

越南河內夜生活指南！小巷藏百大酒吧

越南河內夜生活指南！小巷藏百大酒吧

新北美術館落日派對！集結生態、市集、電子樂

新北美術館落日派對！集結生態、市集、電子樂

趁熱吃有流心感！鳳山狀元糕攤價格超佛

趁熱吃有流心感！鳳山狀元糕攤價格超佛

麥當勞最新6大優惠券限時7天開吃

麥當勞最新6大優惠券限時7天開吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

全台千層蛋塔美食地圖

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

黃仁勳美食地圖再+6

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

彰化3處必去阿勃勒景點

「黃仁勳美食地圖」官方版來了

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

獨角仙走繪來了！還有限定甲蟲鬆餅

精選全台8間媽祖廟！香火旺盛破百年

路沒有封！來谷關泡美人湯吃美食

黃仁勳美食地圖再+6

親子必去！工藝中心打造「玩聚列車特展」

越南河內夜生活指南！小巷藏百大酒吧

新北美術館落日派對！集結生態、市集、電子樂

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366