牛排教父開賣和牛涮涮鍋！套餐1480元起「全程桌邊服務」

▲牛排教父開賣和牛涮涮鍋。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

「牛排教父」鄧有癸在高檔牛排市場占有一席之地，他7月在東區開設新品牌「Wagyu Club」，正式跨足和牛燒肉市場。而在歲末之際，同一店址也開賣和牛涮涮鍋，即日起試營運，套餐每人1480元起。

Wagyu Club和牛涮涮鍋除全程專人桌邊服務，同時沿用西式套餐形式，提供前菜、和牛盛合、烏龍麵、野菜什錦盤與甜點，其中前菜「和牛赤味噌土手燒」以A5和牛、澳和牛舌的邊角肉與白蘿蔔共同燉煮，「蟹肉山藥蒸蛋白」靈感則是來自中式花雕蛋白，口感比茶碗蒸更為滑嫩細緻。

▲Wagyu Club和牛涮涮鍋提供蔬菜盤與附餐。（圖／業者提供）

▲Wagyu Club和牛涮涮鍋前菜「和牛赤味噌土手燒」。（圖／業者提供）

附餐除了烏龍麵之外，還有米其林星級主廚劉子豪所設計、加價80元升級的「和牛海參滷肉飯」。劉子豪指出，單純和牛滷肉飯有油脂香氣卻少了膠質，所以添入海參豐富黏嘴口感，他先以蒜頭、薑、新鮮烏參丁炒香，再與和牛牛舌丁、烤過的和牛絞肉一起燉煮。

▲2280元套餐中的主餐盛合三拼，可享用3款日本A5和牛。（圖／業者提供）

▲Wagyu Club也提供單點松葉蟹。（圖／業者提供）

主餐肉品拼盤部分，1480元套餐可以吃到澳洲M8和牛與美國Prime肋眼（肉量150g），2280元的套餐則可同時享用日本A5和牛腿三角、紐約客與日本F1和牛肋眼等3種部位，近期選用的肉品有宮崎牛、山形牛、神戶紅酒牛，視當日品質狀況進貨供應。另外，餐廳提供海鮮單點，1200公克的活松葉蟹，價格約5千元（以時價1公克4.5元計算）。

▲林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場，推出「聰明鍋 Smart Hot Pot」新品牌。（圖／取自聰明鍋 Smart Hot Pot臉書）

另外，林聰明沙鍋魚頭是許多人到嘉義旅遊必吃名店，業者日前宣布插旗火鍋市場，推出「聰明鍋 Smart Hot Pot」新品牌，全台首店進駐山樣子美食基地，預計明年2月22日開幕。配合山樣子美食基地開幕，12月28日、29日還有2場試營運。

「聰明鍋 Smart Hot Pot」把傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，以個人火鍋的形式與自助飲料吧的方式呈現。肉品以台灣雲林農場直送為主，與知名品牌「農場晃晃」品牌合作，強調人道飼養綠色循環培育成長的Q彈台灣頂級安格斯牛、吃亞麻籽長大的台灣豬，以及天然放養福氣土雞腿。