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一開幕就爆紅！屏東最美「海景玻璃」餐廳　飽覽美麗漁港風光

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者邵筱鈞

屏東最新景觀餐廳「枋寮椰們海景餐廳」可以說是屏東枋寮最強大的海上玻璃屋，一開幕就爆紅，帶你秒飛峇里島渡假趣，超遼闊的無敵海景，隨便拍都是最美背景版。枋寮椰們海景餐廳可以用餐也能下午茶，冷氣開放，環境優美，餐點都在水準之上，還能登上最美海景看台，欣賞美麗的漁港風光。

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枋寮椰們海景餐廳　交通方式＆停車資訊
枋寮椰們海景餐廳是屏東超夯的海景餐廳，地點就在枋寮漁港的旁邊，玻璃屋建築太吸睛！旁邊就是堤防，能輕鬆看海，還能吹海風，美輪美奐的玻璃屋建築前還有兩顆椰子樹，藍天白雲下的枋寮椰們海景餐廳超級美，開車導航地標即達，也有停車場，搭車朋友，可搭火車到枋寮車站，再步行7分鐘，搭車停車都很可以。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

枋寮椰們海景餐廳　藝術佈景超好拍
走進枋寮椰們海景餐廳，有秒出國渡假的錯覺，充滿異國風情的佈景，可以看到英倫風小車，還有美式電話亭，搭配繽紛的花草盆栽，光是站在餐廳門口，就能收錄滿滿美圖！

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

枋寮椰們海景餐廳　用餐環境空間
枋寮椰們海景餐廳用餐空間寬敞明亮，冷氣開放，裝潢佈景很有質感，明亮的色系讓人覺得格外放鬆，重點是，還有大片落地窗，可以輕鬆看海景，坐位數非常多，有一、二樓的用餐坐位區，但因為枋寮椰們海景餐廳真的是超級夯，網路評價也很高，建議想來用餐要先訂位，假日若沒有預約，可能要等上1至2小時。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

枋寮椰們海景餐廳　海上的玻璃屋
唯美玻璃窗坐位區是餐廳的搖滾區，不僅採光視野佳，放眼欣賞就是大海，這次來訪時，剛好還沒有人入坐，站在中間取景超級好看，有夠夢幻！角落還特別佈置沙發區，也是打卡地標。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲玻璃屋坐位區雖說唯美，但夏天也比較曬一些。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島,絕美海上玻璃屋,無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲當天被安排在靠窗的四人坐位也很棒，旁邊還有粉嫩少女風格的沙發佈置。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲坐這拍照也很網美，老闆規劃不少適合拍照的場景，真的有加分。

枋寮椰們海景餐廳　菜單MENU
枋寮椰們海景餐廳菜單品項超級豐富，有排餐、套餐、義大利麵、素食餐點，也有輕食、炸物、麵包、蛋糕能選擇，飲料選擇多樣化，有茶飲、特調也有果汁，若想小酌一杯，枋寮椰們海景餐廳也有酒品。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

枋寮椰們海景餐廳　看海觀景台
等餐時間，除了在玻璃屋前取景拍照，枋寮椰們海景餐廳的3樓觀景台千萬別錯過，絕美的看海平台，旁邊還有一棵椰子樹，這畫面真的太美了，彷彿秒置身峇里島度假，喜歡拍照的朋友，一定要上來取景。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲三樓觀景台也有規畫能遮陽的坐位區，附有躺椅的坐位，躺在這看海也超放鬆。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲相信午後來這賞夕吹風，一定也很舒服。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲聽說枋寮椰們海景餐廳的夕陽景觀也很迷人。

枋寮椰們海景餐廳　餐點

婆婆味香香滷肉飯（套餐）200元
枋寮椰們海景餐廳菜品的選擇超級豐富，可以吃牛排、義大利麵，也有中式料理，當天點了一份招牌滷肉飯套餐，香味四溢的魯肉飯，好下飯好好吃，套餐還有三樣配菜、湯品，以及一杯75元任選的飲料，很划算。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

椰汁綠咖哩義大利麵　280元
另外還點了一份綠咖哩義大利麵，義大利麵也很香很好吃，帶點微辣，份量飽滿，香菇及雞肉鮮嫩多汁，還附一碗丸子湯。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

檸檬糖霜蛋糕 80元
飽餐一頓後再點了一塊檸檬蛋糕，檸檬糖霜蛋糕看起來普通，但味道卻很讚，微甜微酸，與沁涼的情人茶也很搭。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島，絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲餐廳還有尿布台和哺乳空間，環境很棒，親子同遊也很適合。

枋寮椰們海景餐廳　枋寮雙心地標
準備離開前在餐廳旁看到枋寮的大地標，好美的枋寮雙心地標，背景就是無敵海景，給人粉嘟嘟的幸福感，這麼美的地標怎能錯過！來枋寮椰們海景餐廳用餐，也能順遊拍枋寮地標。

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

▲▼屏東枋寮椰們海景餐廳Pi coconut　秒飛峇里島、絕美海上玻璃屋，無敵海景看台太夢幻。（圖／部落客滿分提供）

枋寮椰們海景餐廳Pi coconut

地址：屏東縣枋寮鄉沿海路17－1號
營業時間：11：00－22：00
服務電話：08－878－0123

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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