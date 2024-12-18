全台4飯店跨年派對！泳池近看101煙火　高雄唯一高空酒吧嗨到明年

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店泳池可以近距離看煙火秀 。（圖／翻攝自台北艾麗希爾頓格芮精選酒店官網）

記者蔡玟君／綜合報導

準備開啟狂歡模式迎接2025年！Klook精選全台4大跨年派對，無論是在泳池畔近距離欣賞台北101的壯麗煙火、沉浸於LIVE BAND現場樂音中感受跨年氛圍、隨著亞洲百大DJ刷碟的電音節奏盡情舞動，或是透過超巨大1100吋LED螢幕欣賞999秒華麗煙火直播，每場派對都將為2024年畫下最完美的句點。

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

坐落於信義區核心地段的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，以絕佳地理位置提供無與倫比的煙火視角！酒店的「艾夜璀璨戶外泳池旁倒數音樂派對VIP區」專案，將讓賓客在酒店7樓的戶外泳池畔，近距離欣賞台北101煙火與壯麗市景；透過Klook購買6人站票，即可於12月31日22:30至2025年1月1日00:30享用特色飲品及精緻炸物拼盤，盡情沉浸在視覺與味覺的雙重饗宴。

▲▼台北六福萬怡酒店。（圖／Klook提供，下同）

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」推出復古的「Fun玩Disco大舞廳」，換上充滿Disco風情的服裝，隨著LIVE BAND的音樂搖擺，歡度跨年時光！活動當晚除了有「瘋狂Bingo」，提供飯店住宿券、遊樂園門票等多項好禮，最用心打扮的賓客將有機會獲得萬豪酒店集團旗下曾獲米其林指南推薦的「台中萬楓酒店」住宿券。

▲▼高雄英迪格坐擁南台灣唯一全露天高空酒吧。

高雄英迪格

坐擁南台灣唯一全露天高空酒吧Pier No.1的高雄英迪格，將於12月31日21:00至2025年1月1日01:00舉辦「Wild White 炫光霓虹跨年趴」，Klook獨家售票並提供多種票券選擇，包含單人票、雙人票及8人包廂。現場結合螢光塗鴉、精選飲品以及電音界頂尖陣容，包含亞洲百大排行DJ女神Molly、甜心動感DJ Doris以及大嘻哈時代選手魏買加，以不間斷的舞曲，讓現場一路從2024年嗨到2025年。

▲高雄義大跨年煙火秀。

高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店將於12月31日21:30至2025年1月1日00:30，於挑高11米的宴會廳舉辦「2025璀璨星夜跨年派對」，賓客可穿上金色、銀色或富有亮片、金蔥流蘇等閃亮元素的服裝，一起參與這場盛宴。現場將提供精緻小點與飲品暢飲，並透過1100吋LED巨幕欣賞義大世界長達999秒的震撼煙火，更有機會贏得免費入住套房等超值好禮。

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