桃園度假飯店跨年放240秒煙火！業者：還有空房「比去年便宜」

▲台北萬豪酒店能直接看到101花火綻放。（圖／萬豪旅享家提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

跨年想好去哪度過了嗎？煙火是每年倒數的重頭戲，萬豪旅享家旗下三間飯店中，台北W飯店、台北萬豪酒店能直接看到花火綻放，而桃園大溪笠復威斯汀更施放240秒低空煙火，陪住客一起迎接2025年。

▲「天際景觀客房」直面台北101煙火，不過在開賣後已被搶訂一空。

台北W飯店近期即將翻新完成，業者透露，自去年度起，陸續分階段進行翻新，率先完工的是館內的各大宴會廳和會議場地，餐廳則從原先的自助餐廳「the kitchen table」改為現行的法式餐廳「Seasons by olivier e.」，而全館405間客房在軟裝上的色系與家具、以及硬體設備等皆有所更新，細節預計明年1月出爐。

因應跨年到來，可一睹台北101煙火的房型有「壯美客房」、「奇幻套房」、「驚喜套房」，甚至是位在飯店29到30樓、面積超過100坪的「頂級驚喜套房」。

▲台北W飯店的「 AWAY®紓壓艙」更推出「跨年煙火雙人房療程專案」。

除了代表性的「WOOBAR」規劃跨年夜DJ演出，擁有大片落地玻璃、位於31樓的「YEN Bar」面朝台北101，成為跨年煙火絕佳觀景點。此外，台北W飯店的「 AWAY®紓壓艙」更推出「跨年煙火雙人房療程專案」。

▲桃園大溪笠復威斯汀更施放240秒跨年煙火。

以絕美戶外池畔聞名的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，今年再度施放跨年煙火。業者表示，倒數時於酒店戶外施放低空煙火，長度約4-5分鐘，搭配熱音放送及特技表演炒熱氣氛，若入住「豪華行政套房」和「總統套房」，可擁有私人獨享起居空間或私人泳池。



業者說，今年跨年落在周二上班日，目前仍有房間可供預訂，相較於去年只有賣三天兩夜專案，以入住豪華客房來說，兩天一夜價格是20,800+15.5%起，相對來說比去年便宜。

▲▼捷絲旅臺大尊賢館從即日起至12月31日，推出「公館聖誕季」住房專案。（圖／捷絲旅提供）





另外，捷絲旅臺大尊賢館則因應「公館聖誕季」推出住房專案，即日起至2024年12月31日期間預訂並入住，即依預訂人數贈送「2024公館聖誕季-水博奇緣‧百年樂章」門票，並且含翌日義饗食堂自助式早餐，專案最低4,050元起，訂官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠，以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲▼和逸飯店‧台北民生館、忠孝館推新春專案「新春財蛇好預皂」每房贈在地伴手禮。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

而和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館提前搶攻春節連假商機，祭出「新春財蛇好預皂」住房專案及現場抽獎活動。即日起至2025年2月28日，預訂春節住房專案，兩天一夜每晚4,788元，三天兩夜8,888元起，專案含雙人早餐及「大春煉皂」生肖造型皂、金元寶皂乙組。活動期間入住或於二樓THE Lounge消費滿千元以上，可參加紅包抽獎，有機會贏得舒適客房住宿、餐飲券等多樣好禮。