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澎湖深度遊！漂浮海上享受「烤蚵＋海鮮粥」吃到飽　免費體驗釣魚

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

澎湖超人氣必踩景點，海上皇宮海洋牧場，海上皇宮是一艘停留在海洋中的雙層大船，可以無限暢食鮮味十足的海鮮粥、烤蚵，以及在海上體驗釣魚及餵食花枝，登上大船閣樓還能欣賞遼闊海景，以及玩拍繽紛亮眼的藝術造景，好吃好玩又好拍。

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海上皇宮海洋牧場｜交通方式&停車資訊

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

澎湖海上皇宮算是深渡玩澎湖的體驗之一，可以到南海遊客中心報名，開車騎車直接導航南海遊客中心即可、中心外就是汽車及機車的停車場，館內有非常多關於澎湖海上的行程活動。

海上皇宮海洋牧場｜費用資訊＆體驗時間

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

澎湖海上皇宮海洋牧場體驗，基本門票為600元一人，但在網路上購買只要450元，2歲以下小朋友不用錢，因為海上皇宮相當熱門，若沒有事前預定，若遇假期可能容易遇上客滿窘境，出海時間為每天9點至17點，每小時都有開往澎湖海上皇宮海洋牧場的船，海上烤蚵體驗大約2小時至2.5時含來回航行時間。

海上皇宮海洋牧場｜注意事項

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲海上皇宮海洋牧場體驗，出示在網上購買的電子票券，預約時間即為發船時間，請旅人提前20鐘報到。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲注意：海上皇宮僅烤蚵和海鮮粥無限暢食，其他熱炒及飲料都需要額外購買，建議飲料可以在遊客中心旁先買好。

海上皇宮海洋牧場｜海上風光

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲滿天星船內空間相當寬敞，可以坐在室內也可以坐在戶外區，坐在戶外風光較美，還能吹海風看海浪。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲南海遊客中心到海上皇宮海洋牧場約10至15分，沿途可以欣賞秀麗海上風光以及馬公市建築，不時吹來的海風相當舒服。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

海上皇宮簡介
海上皇宮是一座停留在海洋中央的一艘大船，以海為田放魚為牧，利用自然的海洋生態環境、進行海洋上放養魚蝦貝類的大型人工漁場，來訪能品嚐新鮮的烤蚵和美味的海鮮粥。

海上皇宮海洋牧場｜用餐環境

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

用餐環境
服務人員會幫旅人帶位，並介紹環境和用餐方式，一樓為烤蚵用餐區，二樓為看海觀景區，一樓戶外可以免費體驗釣魚及餵花枝。

烤蚵體驗

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲上桌後，鮮蚵和烤爐都幫旅人準備好了，一入座就能開始烤蚵，新鮮現撈的鮮蚵，肥美鮮甜又好吃。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲要是不會烤鮮蚵牡蠣，館內還貼出烤蚵的教學。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲桌面上一整籃的牡蠣隨旅人盡情享用，要是吃不夠還有規劃牡蠣自取區。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲海鮮粥也是無限暢食，湯頭好喝又好吃。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

海上皇宮海洋牧場｜販賣部

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲除了烤蚵和海鮮粥吃到飽，還有現炸花枝丸、小管、小管麵線、炒飯可以選擇。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲炸小管香酥可口，外酥內脆味道還不賴。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲船上還備有免費的卡拉OK，好多人來唱歌。

海上皇宮海洋牧場｜景觀休息區

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲飽餐一頓後來到二樓的景觀休息區。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲二樓觀海視野非常好，還有很多繽紛耀眼的藝術造景也很好拍。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲二樓景觀休息區還有設計小木馬和彩虹椅，波光粼粼的海水之美，更是讓旅人沈醉其中。

海上皇宮海洋牧場｜海釣體驗

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲走出一樓戶外，是海上皇宮的海上牧場，這裡可以體驗拿釣具釣魚和餵魚。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

體驗釣魚的朋友，服務人員會協助，當天的魚餌就有吸引到一隻大海鱺，搶食拉力很驚人，但海上皇宮算是體驗，釣到後不能帶走或是烹調。

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

▲▼澎湖必玩海上皇宮海洋牧場，烤鮮蚵牡蠣吃到飽，海鮮粥無限暢食，無敵海景、釣魚、餵花枝、唱KTV 。（圖／滿分提供）

心得
二個小時的用餐時間，時間差不多，服務人員會通知旅人上船，來望海景、吃海鮮粥、烤鮮蚵和體驗海釣是很棒的旅程體驗，值得大小朋友一起來玩。

海上皇宮海洋牧場

地址：澎湖縣馬公市新營路25號
營業時間：每日船班09：00－17：00

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