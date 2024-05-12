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新竹「市區」一日遊！30年老派咖啡廳吃早午餐、體驗拉絲玻璃製作

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@luvk713、IG@yura__tzu.tzu

文／ReadyGo

如果突然多出一天的休假時間，該如何安排，搭大眾交通運輸工具到新竹，接著在市區走走逛逛，享用早午餐、喝咖啡、吃甜點、體驗玻璃吹製工藝，再到一周僅營業兩天的夜市吃美食，聽起來是不是很充實呢！因此，這回為大家規劃了新竹一日遊攻略，無論是一個人、姐妹、還是情侶都很適合，邀請大家親自感受新竹不無聊。

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2024最新　新竹一日遊攻略

Canimama 點心舖
以手作甜點而廣受好評的「Canimama 點心舖」，從中和搬遷至新竹，新店舖的空間有著溫暖色調，讓人宛如置身在布朗尼之中！Canimama提供咖啡、台灣在地茶、特選茶飲、蘇打類等飲品，甜點則依當日的蛋糕櫃為主，除了招牌布朗尼之外，也推薦黑鳥派、肉桂捲、伯爵茶起司蛋糕等甜點，而店家不時會提供如新竹黑豬肉番茄肉醬或是鯷魚蘆筍馬鈴薯泥等口味的鹹派，大家有機會可以試試。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

地址：新竹市東區東大路一段39巷21號
電話：0918－250－615
營業時間：周五至周日13：00－18：30

儷舍咖啡
開業30年，「儷舍咖啡」據說是新竹人都知道的老字號餐廳，內部裝潢走的是歐式古典風，溫暖的黃光令人感到放鬆。而特別的是，儷舍咖啡從一早便開始營業，不少人都是為了他們家的營養早餐而來，至於營養早餐主要提供火腿、吐司、鬆餅以及美式炒蛋，也可以選擇荷包蛋，附餐可選咖啡、紅茶、奶茶或牛奶，且餐後還有水果，用這樣優雅又豐盛的早餐開啟早晨，喚醒一天的活力。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@elizalo613

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@elizalo613

地址：新竹市北區民富街188號
電話：03 526 1805
營業時間：07：00－21：00

春室 Glass Studio＋The POOL
匯集展覽、體驗、餐飲和選物的「春室 Glass Studio + The POOL」，是位在新竹公園內的三層樓複合式空間，一樓為玻璃工坊，二樓為選物，三樓則是咖啡加展覽區域，每一層樓都有不同的驚喜！玻璃工坊不僅能觀賞職人技藝，更能體驗口吹玻璃和拉絲玻璃製作，探索日常中最習以為常的物件，究竟是如何製作而成。此外，三樓的咖啡廳以潔白牆面和多扇窗戶打造出清新的氣息，喝杯茶再欣賞當期的展覽，盡情沉浸於創作的世界。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo 編輯Summer Wu

地址：新竹市東區東大路一段2號
電話：03－561－1039
營業時間：10：00－17：30（周一公休）

將軍村
「將軍村」原為陸軍金門防衛指揮部所屬的高階軍官及家眷居住的村落，後經修復後作為活化運用，於2023年底正式開放參觀，期許能融合社區與社會、歷史與當代生活。目前有咖啡廳、眷村食堂等店家進駐於將軍村，不定期則會舉辦眷村文化講堂、眷村好美味市集等活動，藉此帶領大家走入歷史，同時將眷村有人情味、互助、堅毅的精神延續下去。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@luvk713

地址：新竹市東區金城一路69號
電話：0917－531－462
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

新竹張姊美國大熱狗
新竹排隊美食在這！還不到營業時間，鄰近中正台商圈的「新竹張姊美國大熱狗」，小小的攤子就已經有了些等候人潮。店家專賣熱狗，提供大或小兩種尺寸，口味則有原味、起司、黑胡椒、牛肉、蔥辣和煙燻，現點現炸的張姊美國大熱狗，麵衣薄而酥脆，再配上番茄醬和黃芥末的組合，不敗滋味難怪讓很多人每每來到新竹，都必定會來上一支。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsinpeih

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsinpeih

地址：新竹市東區文昌街82號
電話：0922－562－351
營業時間：14：30－22：30（周一至周二公休）

大同108舊城再生基地／文史書房
位在大同路，一處閒置60年的老屋，在整修轉型下，搖身變為「大同108舊城再生基地／或者文史書房」，為舊城區注入新活力。整棟老宅結合了獨立書店、工藝師展場與工作坊等空間，並定期推出與新竹舊城文史相關的展覽，希望為當地社區創造對話、溝通與學習的機會。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@finethankyoutw

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@finethankyoutw

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@finethankyoutw

地址：新竹市東區大同路108號
營業時間：10：30－18：30（周末公休）

後站夜市
睽違6年，宣布再次回歸的「後站夜市」，為避免對交通和附近居民有所影響，目前僅於每周二、四開張，熱鬧試營運中。除了多攤台灣傳統小吃之外，後站夜市還有由日本人、印度人經營的美食攤位，以及打彈珠、射氣球、套圈圈等夜市遊戲，最特別的是還有現場表演和手作市集，相信能讓大家盡興的邊吃邊逛邊玩，為一天畫下美好的句點。

▲▼新竹一日遊 老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yura__tzu.tzu

地址：新竹市東區公竹路
營業時間：周二、周四17：00－23：00

新竹景點｜別再說新竹很無聊了！特蒐9大新竹夜生活推薦，從宵夜到夜景，從此只懊惱夜晚不夠用！

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