盤點明洞「步行10分鐘」住宿清單＆房價懶人包！看首爾塔夜景選這

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

在首爾旅行，明洞是絕對不能錯過的熱門地區之一，本篇精選了10間明洞住宿與明洞飯店推薦清單。從地理位置、價格、設施到評價，整理了全面的資訊，讓你在首爾之行中享受舒適便捷的住宿體驗。無論是背包客、家庭旅行還是商務出差，將成為你的首爾明洞住宿選擇的寶貴指南。

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首爾明洞商圈介紹

首爾明洞是韓國首都的繁華商圈之一，以其多元的購物、美食和娛樂設施而聞名。這裡擁有眾多大型購物商場、時尚精品店和傳統市場，滿足了各種消費者的需求。明洞的街道上還擺滿了攤位，販售各種韓國特色商品和手工藝品。明洞有許多傳統韓國料理餐廳、國際美食餐館和小吃攤位。無論你是想品嚐正宗的韓國烤肉還是探索當地的街頭美食。

明洞住宿旅遊地圖

明洞住宿這樣選

預算：確定預算範圍，明洞有從經濟型旅館到高級酒店的各種住宿選擇。

位置：優先考慮地理位置，選擇靠近公共交通站點、購物區和景點的住宿地點，便於出行和觀光

設施：查看住宿的設施和服務，例如免費早餐、空調、衛生間設備等，確保符合個人需求。

明洞飯店住宿大約價位

明洞飯店的價格因飯店等級、設施和位置而有所不同。一般來說，經濟型飯店的房價大約在每晚50美元至100美元之間，而高檔飯店的房價則可能超過200美元甚至更高。

首爾住宿－明洞

明洞斯坦福飯店 Stanford Hotel Myeongdong

離地鐵站只有2分鐘路程，而搭機場巴士只需1分鐘步行！酒店樓下就是明洞商圈和夜市，不僅有購物街和大型百貨，還有很多美食店，像是炸雞店和韓國麵館，各種吃喝玩樂都有！酒店客房整潔舒適，雖然有些商務氣息，但房內的落地大玻璃窗可以盡情欣賞南山塔的美景，而且有些房間的浴缸還能一邊泡澡一邊欣賞首爾的景色，真是太舒適了。

明洞斯坦福飯店

地址：84 Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約5分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣4200元起。

入住時間：15：00

退房時間：12：00

​首爾廣場傲途格精選酒店 THE PLAZA Seoul, Autograph Collection

就在市廳站旁邊，走出6號出口就到了。周圍的景點可是相當豐富，有市政廳、景福宮、清溪川、明洞和樂天百貨等熱門去處，地理位置可謂是相當優越。愛逛街的遊客只需步行5至10分鐘就能到達明洞購物區地下通道。酒店設施齊全，有室內游泳池、健身房等等。還有餐廳和酒吧，提供各種美食，客人也可以選擇享用自助早餐。

首爾廣場傲途格精選酒店

地址：119 Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約6分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣11000元起。

入住時間：15：00

退房時間：12：00

首爾君悅飯店 Grand Hyatt Seoul

坐落在南山之巔，欣賞首爾美景盡收眼底。幾分鐘的路程步行即可探索梨泰院。提供615間客房和套房，其中一部分擁有落地玻璃窗，景觀開揚明亮。0至11歲的小朋友入住無需額外費用，設有24小時健身中心和水療中心，還有室內外游泳池，並設有兒童俱樂部和游泳池。房間可欣賞到首爾塔美景。

Grand Hyatt Seoul

地址：322 Sowol-ro, Yongsan-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約11分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣9900元起

入住時間:15：00

退房時間:11：00

明洞樂天城市酒店 LOTTE City Hotel Myeongdong

房間用了很時尚的設計，有大片的玻璃窗，可以看到首爾市的美景，對面還有那座很醒目的Signature Tower，無論是白天還是夜晚，都讓人心馳神往！明洞樂天城市飯店離明洞聖堂和明洞步行街只有8分鐘路程。酒店樓下有很多當地的餐廳，有炭火燒烤、湯飯、酒吧和咖啡店，你隨意挑選。

明洞樂天城市酒店 LOTTE City Hotel Myeongdong

地址：362 Samil-daero, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約3分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣4300元起

入住時間:15：00

退房時間:12：00

格拉斯麗首爾酒店 Hotel Gracery Seoul

房間風格簡潔，床邊就是超大落地窗，醒來就能欣賞美麗的街景。酒店距離德壽宮只有8分鐘路程，穿上韓服還可以免費進去參觀。而崇禮門和南大門市場也只需步行8分鐘就能到達！走出酒店只需2分鐘就能找到受當地人歡迎的日式居酒屋，還有一家友善的韓式湯飯館，就算是獨自旅行也能玩得盡興。

格拉斯麗首爾酒店 Hotel Gracery Seoul

地址：12 Sejong-daero 12-gil, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：交通：距離明洞車站，約6分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣2800元起

入住時間:15：00

退房時間:12：00



世宗飯店 Sejong Hotel

​酒店就在明洞地鐵站10號出口旁，機場巴士站就在樓下，交通真是太方便了！酒店的風格濃厚地展現了傳統韓式風情，設施完善，還有SPA和健身室。客房裡還能眺望首爾塔呢！走過明洞地鐵站，再步行10分鐘，就能搭上南山纜車，登上觀景台欣賞漢江美景。

世宗飯店

地址：145 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約2分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣3200元起

入住時間：14：00

退房時間：12：00

首爾雅樂軒酒店 Aloft Seoul Myeongdong

酒店地處市中心，客房風格簡約舒適，還能欣賞到城市的美景。還提供健身中心和高級酒吧服務。酒店的位置非常便利，周邊不僅有多家大使館和大型商場，還有兩家特色博物館，分別是韓國銀行貨幣博物館和首爾韓國郵票博物館，跨馬路即可到達。這些博物館可以讓你深入了解韓國的文化歷史，遠離熙來攘往的人群，享受一段寧靜的文化之旅。

首爾雅樂軒酒店

地址：56 Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約4分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣＄6600起

入住時間：15：00

退房時間：12：00

L’Escape Hotel

這家酒店無論是客房還是設施都採用了復古華麗的宮廷風格，連健身房和餐廳也是貴氣十足，絕對是拍照打卡的好地方！而且酒店位置極佳，靠近南大門商圈，步行10分鐘就能到達崇禮門，想去明洞商圈的話，搭地鐵只需一站之遙。

L’Escape Hotel

地址：67 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約4分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣3900元起

入住時間：15：00

退房時間：12：00

G3 Hotel Chungmuro

酒店的風格偏向商務，客房設計簡約大方，有各種不同房型可供選擇，適合2至4人入住，還附送免費早餐。酒店有個天台，可以俯瞰整個首爾城市景色！而且就在忠武路地鐵站旁邊，非常方便出入，想去北村韓屋村或景福宮等熱門景點只需15分鐘的地鐵車程，而且無需轉車。如果不想搭車，步行6分鐘就可以到達南山忠正寺，步行10分鐘就能到達南山谷韓屋村，十分便利。

G3 Hotel Chungmuro

地址：7 Chungmu-ro, Pil-dong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約1分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣2900元起

入住時間：15：00

退房時間：12：00

Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong

酒店位於明洞區的中心地帶，樓下就是繁華的明洞商圈，吃喝玩樂應有盡有，還可以欣賞到明洞亂打劇場的精彩表演！如果想體驗一些特別的事物，步行7分鐘就能到達T.UM科學技術館，那裡有讓你穿越時空、沉浸式探索未來科技的體驗。

Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong

地址：48 Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, 南韓

交通：距離明洞車站，約5分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床台幣2700元起

入住時間：15：00

退房時間：12：00

明洞住宿常見問題Q&A

Q1哪些適合親子家庭的明洞住宿

推薦Grand Hyatt Seoul、明洞斯坦福飯店，有多項設施，大小朋友都能開心暢玩。

Q2.明洞飯店哪些適合情侶夫妻

推薦首爾廣場傲途格精選酒店、首爾雅樂軒酒店，設計非常奢華質感，很適合浪漫約會出遊。

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