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走春玩屏東必去3大活動！看彩繪稻田、棒棒糖噴泉　泡湯賞燈海

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東四重溪溫泉季展至3月初。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

長達9天的連假想要出門走春，就到南國屏東走一趟吧！現在的屏東不僅白天可以欣賞宛如大地畫布的彩繪稻田，晚上則有浪漫燈海能欣賞，甚至能在燈海中享受泡溫泉樂趣，本篇就整理出3個必去活動，民眾可別錯過。

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼旅客可以享受泡湯與看燈海的樂趣。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

1.屏東四重溪溫泉季

時間：即日起至3月2日為止

屏東四重溪溫泉季本屆以「風域半島・出湯之泉」為概念，結合溫泉與光環境裝置，打造4大主題、11件燈光藝術裝置，展出場域從車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉。

展區內以「木漏れ日(komorebi)」沈浸式的園區光環境設計，並運用「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」等4大主題概念展出。11件燈光藝術裝置分佈於車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，如《參道之徑》、以山岳中的四季顏色遞嬗，濃縮成夜間用光譜成的花海作品《山花海》，以及夜晚發光的鳥居等，讓旅客泡湯之餘也能欣賞燈海美景。

▲▼2025屏東燈節。（圖／屏東縣政府提供）

▲2025屏東燈節打造4大燈區、共超過50組作品。（圖／屏東縣政府提供）

2.2025屏東燈節

時間：即日起至2月16日為止

「2025屏東燈節」打造「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」及「客家燈區」等四大燈區，共展示超過50組燈飾，其中最受矚目的是位於縣民公園內高達12米的「梅杜莎的宮殿」水上主燈秀，隨著音樂噴吐迷濛水霧，營造迷幻朦朧的氛圍。

▲▼2025屏東燈節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2025屏東燈節萬年溪燈區。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2025屏東燈節。（圖／屏東縣政府提供）

而「萬年溪燈區」範圍包括建國路至仁愛路段，不僅有燈光水舞秀、光環境，還有以數千顆燈泡交織成的主燈「無限溪望」，燈區內也設有「溪望娓娓來」、「回憶」與「甜の溪」3大區域，如「溪望娓娓來」融入蛇年鱗片及蜿蜒的樣貌，象徵溪水的生命力與希望；「回憶」則以兒時童趣做發想，打造屬於萬年溪的童時記憶；「甜の溪」以過往經過萬年溪的糖鐵發想，融合水舞首創棒棒糖噴泉，璀璨的燈光效果讓人目不轉睛。

為方便民眾賞燈，縣府規劃兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，而另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。

▲▼2025屏東熱帶農業博覽會。（圖／翻攝自i屏東～愛屏東臉書專頁）

▲2025屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田主題為「彩稻進行曲」。（圖／翻攝自i屏東～愛屏東臉書專頁

3.2025屏東熱帶農業博覽會

時間：1月25日起至2月9日

「2025年屏東熱帶農業博覽會」以「非常未來」為主題，在「屏東農業物產館」盛大展開。今年打造「彩稻進行曲」、「地景長廊」、「未來願景」以及「百花百果」4大展區，全面展示屏東縣多元的農業面貌與創新成果。其中「彩稻進行曲」區域以彩色稻米品種與創意設計，將田野幻化成繽紛絢麗的大地畫布，讓遊客在拍照視覺之餘，親身走入畫布般的稻田，體驗屏東新農業景觀的無限創意與深厚人文內涵。

第二個展區「屏東之美，地景長廊」則聚焦在屏東的自然生態底蘊，以北大武山作為設計靈感，將長廊構築與彩稻田連結在一起，讓人們同時感受田間風光與母親山的雄偉。此作品巧妙地融入「山陵線、浮雲」的概念，彷彿花果飄浮在山間，營造出宛如「花果天堂」的幻境。

關鍵字： 屏東旅遊 走春 2025農曆春節 2025春節 2025過年 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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