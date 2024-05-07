每日限量30碗！「藤哲商行」主打河豚拉麵　店內宛如魚市場

▲藤哲商行主打的河豚拉麵，每日限量30碗。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近年來台灣拉麵市場蓬勃發展，也出現不少排隊名店，想要嶄露頭角，就需要與眾不同。預計5月21日開幕的「藤哲商行」，主打河豚拉麵，每日限量30碗，另還供應醬油、雞白湯2款不同風味的拉麵。

5月21日開幕的藤哲商行鄰近台北捷運芝山站，日籍主廚藤原一智擁有30年料理經驗，也有日本河豚技師執照，而他為了區隔市場，以來自台東、沒有毒性的鯖河豚為主，打造成市場少見的河豚拉麵（售價690元）。湯底以河豚骨、魚骨與其海鮮熬製，碗裡配料有河豚肉、叉燒肉、溏心蛋，以及用來改變湯頭的味道的辣蘿蔔泥與金桔。

▲醬油拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲雞白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

由於河豚拉麵價格偏高，數量也有限（每日限量30碗），因此藤哲商行還供應醬油拉麵與雞白湯拉麵。醬油拉麵（每碗260元）的湯底以魚介與多種食材熬煮，並加入日本醬油調味，配料有叉燒、溏心蛋、海苔、青蔥與柚子皮。

雞白湯拉麵（每碗360元）則是採用全雞與大量雞腳長時間熬煮，呈現乳白濃厚的湯頭，配料是舒肥雞叉燒、鹽漬鮭魚卵、櫻桃蘿蔔、半天筍、山蘇與紫洋蔥丁。其中半天筍、山蘇都是來自花蓮，主廚希望以實際行動來幫助花蓮。

▲▼藤哲商行店內陳列有大量幾可亂真的道具，有龍蝦、毛蟹、牡蠣、甜蝦，以及各種乾貨，就是想打造一個彷彿在魚市場用餐的感覺。（圖／記者黃士原攝）

除了拉麵，藤哲商行另一個特色就是用餐環境，店內陳列大量幾可亂真的道具，有龍蝦、毛蟹、牡蠣、甜蝦，以及各種乾貨，就連背景音樂也是魚市場叫賣聲，就是想打造一個彷彿在魚市場用餐的感覺。

▲銀座篝將在5月底重新登台。（圖／資料照／飛天璇提供）

另外，「銀座篝」是曾經得到東京米其林推薦的人氣拉麵店，法式濃湯般的湯頭為主要特色，必吃雞白湯拉麵。2018年曾登台進駐台中三井OUTLET，2020年在台中市中美街開出2號店。不過2號店開業沒多久就停業，而三井OUTLET店也在去年1月結束營業，宣告該品牌正式撤出台灣。

而在撤出台灣1年多後，銀座篝捲土重來，近期已經在人力銀行召募員工，開店地點不在台中，而是在台北市的中山區，預計5月底開幕。同時業者也提到，高湯及醬汁會在日本急速冷凍後出口，因此在台灣也能100%重現品牌道地的美味。