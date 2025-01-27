苗栗三灣落羽松、日式品園都出自他手！免費開放原因曝

▲苗栗頭份「品園」有迷你版兼六園之稱，開放免費參觀。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

「活到老學到老」真實體現在逾70歲的蘇盛泉身上。從蓋一座夢想中的樹屋，而有了南庄4萬8千坪的蘇維拉莊園，想蓋一間私人招待所，而多了300棵三灣落羽松，接著將自家的豪宅「品園」也無私對外開放，蘇盛泉女兒形容「父親喜歡熱鬧，有很多人，他就很開心！」

▲苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」精靈樹屋。（圖／記者彭懷玉攝）

2016年蘇維拉莊園開幕，以75公尺長的溜滑梯、猶如小精靈出沒的樹屋，勾勒出蘇盛泉對童話世界的想像，聲名大噪的莊園，到了假日甚至有警察駐點疏導交通，尤其在疫情期間達到高峰。然而，國境開放後熱潮逐漸退卻，2023年，蘇盛泉接著打造獨棟雙層玻璃屋、飛天列車等各式露營車，以吸引旅客回流。

▲75公尺長的溜滑梯是蘇維拉莊園的招牌。（圖／記者彭懷玉攝）

三灣落羽松可說是「水中落雨松」始祖，原為秘境的存在，在2018年被攝影玩家發現後，靠著社群迅速傳播，成為網紅打卡景點，每到假日台三線都擠滿了人和車。蘇盛泉女兒蘇佳盈說，想起當時的盛況，自己也嚇了一跳，甚至創下「一天湧入2萬多人」紀錄，不過之後落羽松林愈來愈多，三灣落羽松也就不像以往那麼擁擠。

▲苗栗三灣落羽松12月中最美。（資料照／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

值得一提的是，三灣落羽松始終維持不收費，就連遊客製造的垃圾，都還是出動蘇維拉莊園的員工協助清理，爆紅的落羽松被鄰居嗅到商機，聯外道路的地主闢建為停車場、白牌車向行動不便的遊客提供接駁，並收取費用，附近的攤商賣起小吃，一天業績破3萬多元。在外人看來，沒收任何費用實在很不合理，不過蘇家人似乎對這樣「無管制」的方式甘之如飴。

▲三灣落羽松秘境每年吸引大批人潮，不過也造成交通大打結。（圖／記者黃孟珍翻攝）

已過古稀之年的蘇盛泉，不只性格大方，也秉持活到老，學到老的精神，因為喜歡音樂，退休後仍努力學習10種樂器。蘇佳盈說，爸爸最擅長吹排笛、敲手碟鼓，會在自家別墅「品園」團練，且他學音樂不是玩玩而已，甚至號召各界音樂高手，成立蘇維拉大樂團。樂團還曾去歌詩達郵輪上表演，也飛到菲律賓等海外進行巡演。蘇佳盈談起父親時，面露佩服的表情，「爸爸執行力十足，永遠都不知道他下一步想做什麼，我們就只能緊跟著他的步伐。」

▲蘇維拉大樂團在各地表演，蘇盛泉（中）演奏吹排笛。（圖／蘇佳盈提供）