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嘉義縣走春新景點　六腳鄉搭五分車+網紅景點用九柑仔店

▲▼ 初一走春來嘉玩，慢遊嘉義六腳鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義六腳鄉蒜頭糖廠小火車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推薦民眾初一前往嘉義縣六腳鄉體驗慢遊旅行，帶孩子到蒜頭糖廠蔗埕文化園區乘坐小火車，到好食作企業社體驗創意手作，最後品味在地特色美食，為旅程畫下完美句點。

▲▼ 初一走春來嘉玩，慢遊嘉義六腳鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲當地「用九柑仔店」是知名戲劇拍攝場景。（圖／嘉義縣政府提供）

「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」見證台灣糖業的輝煌歷史，園區保留許多從前的建築與設備，其中最受歡迎的活動為「五分車導覽體驗」，家長可以帶著孩子搭乘復古火車，一邊欣賞風景，一邊聆聽導覽人員訴說糖業故事。

離開糖廠後，步行就能抵達「好食作企業社」，可以在這體驗藍染方巾、製作手工皂、擴香石，帶回屬於自己的小紀念品。孩子在手作過程可培養創造力與耐心，家長也可以與孩子一起專注創作，留下難忘的親子時光。

▲▼ 初一走春來嘉玩，慢遊嘉義六腳鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲六腳當地多處復古場景。（圖／嘉義縣政府提供）

六腳鄉還有許多特色美食，如窯烤Pizza、大腸包小腸、傳統豆花及當地最有名的脆皮臭豆腐與鴨肉飯，「蒜頭餅」也是六腳鄉的經典在地點心，外皮酥脆，內餡充滿蒜香，讓人吃過就愛上。

充滿復古氛圍的「用九柑仔店」是知名戲劇拍攝場景，販售許多懷舊零食，也有只在假日開放的「紙黏土壓模DIY」與「手捏輕黏土DIY」活動，讓孩子發揮創意動手玩。

▲▼ 初一走春來嘉玩，慢遊嘉義六腳鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局說明，六腳鄉擁有豐富的歷史文化，是一個適合親子同樂的旅遊景點，從糖廠懷舊火車、手作DIY體驗、美食饗宴，到柑仔店文創探索，每一站都充滿趣味與學習價值。

更多親子旅遊推薦可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網查詢更多親子體驗遊程。

關鍵字： 嘉義縣 六腳鄉 用九柑仔店 蒜頭糖廠蔗埕文化園區 五分車

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