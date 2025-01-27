春節健走推薦！近距離欣賞新北最美瀑布　綠林步道平緩好走

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滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

大自然森呼吸一下！平溪是新北經典款的旅遊風景區，平溪一日遊，通常都會順遊十分瀑布和菁桐老街，玩平溪除了逛老街放天燈，推薦必訪十分瀑布；十分瀑布傾瀉的水流磅礴震撼，也因十分瀑布景緻浩瀚，有台版尼加拉大瀑布之稱，可以站在觀景台近距離與瀑布合影，還能漫遊十分車站、到老街裡覓食吃在地美食。

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交通方式＆停車資訊
平溪是經典款老景點，相信很多旅人曾經來過，玩平溪，可以開車，搭火車或是台灣好行都方便。若想開車的朋友，建議早點來訪，比較有停車位，滿分之前就分享過平溪景點一日遊的充實玩法，但其中要推薦的就是位在十分風景區的十分瀑布，開車的朋友，可將汽車臨停在遊客服務中心附近，再步行約15分鐘，就能抵達十分瀑布公園啦！

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分遊客中心
從十分遊客中心這裡開始步行，遊客中心提供旅遊諮詢服務，也有洗手間；入口處也有十分瀑布公園的導覽圖，跟著人潮和地圖前進，不用擔心會迷路啦！

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

森林步道

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

沿著綠意片片的大草原，會接到森林木棧道，漫步森林木棧道時，滿分就能聽見水流瀑布的聲音。當日天氣微涼，聽到溪流聲，感覺又更涼爽了。

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

哇！有夠涼，十分瀑布景觀真的是太震撼啦！站在觀景台，就能感受到瀑布傾瀉而下的震撼，大水磅礴，就連流水注入池底的聲音都相當宏亮。

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分瀑布的外觀也很像水簾布幕一樣！特別的是，水流經過的奇岩斷層高高低低，水流像在坐造型溜滑梯，形成不規則的涓絲狀，當日午後迷霧籠罩，與瀑布景觀構成美麗圖畫，站在觀景台，雖說有段距離，卻也能和瀑布合影。

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

假期來賞十分瀑布的人潮也不少呢！大家手機相機按不行，都想記錄這磅礴的時刻，也因十分瀑布水勢浩瀚，有台版尼加拉瀑布之稱。

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分瀑布公園裡有多條觀景步道可以探索
旅人可以沿著步道，用不同視角欣賞瀑布之美，滿分當天從森林步道，先看瀑布的近景，再往上走看瀑布遠景，最後是將整座瀑布盡收眼底。其中絕佳的拍照點，就在瀑布水潭旁邊的觀景台，站在這裡，可以看到瀑布從平靜的綠湖往下傾瀉，十分瀑布是瞬間變化的大自然景觀，真的超神奇！

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分瀑布的水流快速震撼，像是直接拿水桶用倒的，站在圍欄旁的滿分和凱文，隱約能感覺到被水花濺到，凱文還玩笑說，這根本就是步驚雲練排雲掌的地方。

小市集

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分瀑布公園裡，還有涼亭、水上步道，以及池畔邊的觀景座位區，停留這賞景也不錯，要是逛累了，公園裡也有炸物小點可以覓食喔！

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼十分瀑布公園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

十分瀑布公園是滿分推薦值得一訪的平溪景點，玩平溪不外乎要逛老街、吃美餐、走吊橋和放天燈，這次再來平溪玩，建議還能走訪十分瀑布公園，雖說要花點體力走森林步道，但磅礴瀑布的震撼，絕對值得旅人一睹美景風采啊！

十分瀑布公園

地址：新北市平溪區乾坑10號
營業時間：09：00－16：30

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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