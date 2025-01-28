嘉義新港走春玩法！必拍鄉村版童話城堡　最美古蹟星巴克喝咖啡

▲位於培桂堂內的新港古蹟星巴克。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義新港越來越多好玩亮點！嘉義縣文化觀光局推薦今年春節到新港的走春玩法，從尚未開放就成為熱門打卡點的「鄉村版童話城堡」，500萬片繽紛馬賽克牆超壯觀，還可以走訪特色古蹟星巴克、文化園區，再到在地重要信仰廟宇「新港奉天宮」，祈求新的一年萬事順利。

▲新港奉天宮是在地重要信仰 。（圖／記者許宥孺攝）

▲誠品書店新港培桂堂限定店是全台最迷你的誠品書店。

新港奉天宮是在地重要信仰，參拜之餘，位在廟宇後方的「誠品書店新港培桂堂限定店」，更是全台最迷你的誠品書店，春節期間更應景舉辦「選福招福」賀歲禮品展。

▲新港古蹟星巴克春節期間也對外營業。

▲培桂堂雲門舞集創辦人林懷民的祖宅。

▲新港香藝文化園區展示傳統香藝文化。

步行約5分鐘即可抵達的「培桂堂」不僅是雲門舞集創辦人林懷民的祖宅，星巴克也於近年進駐古蹟中，成為全台最具特色的古蹟星巴克之一，民眾可以坐在室內享受咖啡，或坐在樹下享受冬陽，感受小鎮悠閒；若喜歡香氛與藝術，可安排前往新港香藝文化園區，欣賞各式各樣的香品，也有古色古香的香藝展示空間。

▲▼海賊庄休閒農場建築以500萬片馬賽克拼貼。

此外，還沒開放就已成為現在最熱門打卡點的「海賊庄休閒農場」，被網友譽為是「鄉村版童話城堡」。農場建築以500萬片馬賽克拼貼而成，耗時2年多，動員20多位藝術家共同創作，從遠處欣賞十分壯觀，搭配向日葵花海，宛如風景明信片般美景，是今年當地不可錯過景點。