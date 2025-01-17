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ETtoday送星宇機票　帶你飛往日本迎接春日浪漫

活動小組／特別企劃

 ▲（圖／活動小組）

▲限時抽！星宇航空日本機票，快來參加ETtoday贈票活動。(圖/活動小組提供)

今年的春天你不再只有日常，還有日本的美食與美景！春遊日本最強福利來啦！立即下載新聞雲APP參加「星宇航空機票贈獎活動」就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！不論是想漫步在東京的櫻花隧道，還是去名古屋品嚐春季限定的草莓大福，或是去大阪的道頓堀感受城市活力，星宇航空直飛日本九大熱門城市任你挑！

✈︎✈︎✈︎限主時　ETtoday送你星宇航空不限航點來回機票

即日起至2月16日止參加ETtoday新聞雲APP「星宇航空機票贈獎活動」，就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！星宇航空帶你直飛日本九大熱門城市：東京、大阪、福岡、札幌、函館、熊本、名古屋、沖繩、仙台，這個春天就讓ETtoday與星宇航空實現你的旅行夢吧！

✈︎✈︎✈︎ETtoday送星宇機票　帶你開啟日本春日冒險

活動資訊:
●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59
●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。
●活動獎項(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)
●活動辦法立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:
步驟1  開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕
步驟2  點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)
步驟3  回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加(參下圖C)，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

▲（圖／活動小組）

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►

✈︎✈︎✈︎太爽啦！免費抽日本不限航點機票！

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）
▲台灣人旅遊最愛回訪國家，日本總是名列前茅。（圖／記者謝盛帆攝）

✈✈✈馬上下載ETtoday APP，你的日本之旅就從這裡開始！

 ▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲以櫻花季聞名的日本，除了賞櫻外，還能享受充滿喜慶節日的氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

✈︎✈︎✈︎現主時參加！日本任何一個角落任你遨遊！
 

關鍵字： 日本旅遊 星宇航空 海外旅遊 亞洲旅遊 日本 免費機票 春遊日本 櫻花季 抽獎 好康 自由行

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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