ETtoday送星宇機票　帶你飛往日本迎接春日浪漫

活動小組／特別企劃

▲限時抽！星宇航空日本機票，快來參加ETtoday贈票活動。(圖/活動小組提供)

今年的春天你不再只有日常，還有日本的美食與美景！春遊日本最強福利來啦！立即下載新聞雲APP，參加「星宇航空機票贈獎活動」，就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！不論是想漫步在東京的櫻花隧道，還是去名古屋品嚐春季限定的草莓大福，或是去大阪的道頓堀感受城市活力，星宇航空直飛日本九大熱門城市任你挑！

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即日起至2月16日止，參加ETtoday新聞雲APP「星宇航空機票贈獎活動」，就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！星宇航空帶你直飛日本九大熱門城市：東京、大阪、福岡、札幌、函館、熊本、名古屋、沖繩、仙台，這個春天就讓ETtoday與星宇航空實現你的旅行夢吧！

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活動資訊:

●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59

●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:

步驟1 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕

步驟2 點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)

步驟3 回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加(參下圖C)，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►



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▲台灣人旅遊最愛回訪國家，日本總是名列前茅。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲以櫻花季聞名的日本，除了賞櫻外，還能享受充滿喜慶節日的氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

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