高雄桃源寶山里真有寶！年假走春泡美人湯　櫻花季大爆發畫面曝

▲桃源區櫻花盛開約9成，許多遊客上山攤開野餐墊，享受在粉色花海下的野餐時光。（圖／原民會提供 ）

記者吳奕靖／高雄報導

年假期間怎麼玩！高雄原鄉走春趣，桃源區寶山里櫻花大爆花，知名的碳酸氫鈉泉，有「美人湯」的雅號茂林情人谷溫泉，也推出年假泡湯活動，泡完包準「茂」美如花！茂林居民直呼太燙了。高雄市原民會也推出「原來TAKAO好好玩」80家原民商家產業資訊電子書，提供民眾來到高雄時可以多多利用，振興原民經濟。

高雄市桃源區寶山里櫻花季，坐落在海拔約1500公尺，佔地約38甲，故也稱爲「38甲櫻花公園」，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，目前河津櫻盛開約9成，許多遊客上山攤開野餐墊，享受在粉色花海下的野餐時光。周邊也有烤豬、小米甜甜圈、農特產及高山咖啡、特有蒔茶等33攤市集，能讓遊客逛的盡興！往年櫻花季存在停車空間不足，以致交通壅塞，本會與桃源區公所及在地寶山協會研議，以租賃假日市集周邊露營場業者的露營空間，作為遊客免費停車使用，共有5家露營業者同意，劃設再增加220個車位，增加遊客停車效益。

▲情人谷溫泉開放預約泡湯，吸引不少遊客前往泡暖湯。（圖／原民會提供 ）

「茂」美如花美人湯，茂林區情人谷溫泉在1/31-3/9的週末都會開放預約泡湯，屆時現場也會有溫泉特色市集、文化體驗工坊，還有特別推出部落觀光Bus可以供民眾至茂林區內遊客中心、萬山石板屋、多納一條街等觀光，實在有夠超值！

高雄市原民會阿布斯主委表示，每逢新的一年，桃源區櫻花季是新春走春的第一炮！接著是桃源區梅山里的梅花盛開；年假期間茂林溫泉也有推出泡湯體驗，40度以上的美人湯，是讓身心靈放鬆溫度，市府也利用3個月的時間將外部湯池的的管線加強優化，給民眾更優質的泡湯體驗！歡迎市民朋友至「茂林情人谷溫泉」粉專報名體驗泡湯，也邀請市民朋友一起至高雄原鄉來走春，感受部落的慢步調，歡度新春假期。