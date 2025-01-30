嘉博館初二至初五開館　主題展《來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展》

▲▼ 嘉義市博物館新春活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了迎接2025祥蛇賀歲，嘉義市立博物館（以下簡稱嘉博館）在春節期間將推出一系列精彩的展覽和動態活動，邀請市民及遊客一起來嘉義感受年節氣氛。嘉博館春節期間正常開館時間從1月30日(四）起至2月2日(日)，從大年初二至初五正常開館，並特別推出春節系列動態活動，邀請大家一起來嘉博館走春，體驗新春過年氛圍。

市長黃敏惠表示，春節假期是最適合來嘉義市小旅行的時刻，嘉義市擁有獨特的美食與藝文景點，是全齡共享的旅遊城市，活動亮點之一是主題特展《來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展》，深入介紹這道嘉義代表性小吃的歷史、文化與料理的完整製程，讓大家了解火雞肉飯如何成為嘉義的文化象徵。

嘉博館表示，除了靜態展覽之外，春節期間則有系列動態表演活動。從初二開始，固定於每日下午2:00-4:00期間邀請廣受好評的街頭藝人於博物館戶外圓形廣場輪番演出，帶給大家春節過年的節慶氣氛。1月30日(四)活動首場將由小丑呀咪帶來的「綜合互動秀」搶先登場；隨後於1月31日(五)由香蕉先生為現場觀眾進行「互動折氣球」活動；2月1日(六)則是「GJ魔術水晶球&禮帽雜耍」活動，為觀眾帶來充滿想像力及生動的表演，營造出奇幻的視覺體驗；2月2日(日)則由街頭藝人柯智文帶來「互動魔術秀」等精彩表演，希望帶給民眾一個充滿樂趣的春節。

此外，嘉博館還推出「小嘉博蛇年賀喜」春聯紅包袋印製DIY體驗活動，邀請民眾一起在春節期間(1月25日、1月26日、1月30日至2月2日)來嘉博館親手印製專屬的春聯與紅包袋。這項活動不僅能讓大家了解春節的傳統文化，還能親自體驗木版印刷的樂趣，創作出獨一無二的年節作品，增添濃厚的年味。

嘉義市立博物館誠摯邀請大家在今年春節假期，來嘉義市一同走春、品美食、享藝文，感受嘉義市的熱鬧與魅力，共同迎接新一年的到來。