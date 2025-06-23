刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運　限量80組用餐「再享5折優惠」

▲刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運。（圖／刁民酸菜魚提供）



記者黃士原／台北報導

繼4月初在高雄巨蛋商圈開設全台最大旗艦店後，刁民酸菜魚全台第8間門市即將進駐板橋府中商圈，6月26日試營運，當天限量80組客人用餐，同時還可享全桌5折優惠，6月27日正式開幕。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲刁民酸菜魚全台第8間門市即將進駐板橋府中商圈，出捷運站步行80公尺即可抵達。（圖／刁民酸菜魚提供）

繼4月初在高雄巨蛋商圈開設全台最大旗艦店「高雄富裕店」後，刁民酸菜魚全台第8間門市即將進駐板橋府中商圈，6月26日試營運，6月27日正式開幕，不僅是新北市第一家刁民酸菜魚門市，也是離捷運站最近的刁民酸菜魚，只要約步行80公尺即可抵達。

刁民酸菜魚府中店6月26日試營運當天限量80組客人用餐，同時還可享全桌5折優惠，下午4點開始發放號碼牌，下午5點進場用餐，每組上限為6人，登記後無法更改人數。業者提醒，為維護排隊秩序與優惠公平性，請勿以個人物品佔位排隊，僅可於現場排隊等候。

▲王品集團「阪前鐵板燒」板橋民生店6/27開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團加速展店，「阪前鐵板燒」進軍新北，在板橋開出新北第1家門店板橋民生店，6月27日正式開幕，全台門店同慶，6月27日至7月31活動期間，凡內用消費套餐、出示活動畫面，即款待「海鮮珠寶盒」。

「石二鍋」沙鹿中山店、虎尾公安店預計6月下旬開店，品牌也推出會員限定好禮，開幕首5日到沙鹿中山店、虎尾公安店消費、出示王品瘋美食App，即享瘋點數加倍送。