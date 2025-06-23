ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

員工旅遊首選！MSC榮耀號打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

在企業經營日益重視員工體驗與團隊凝聚力的時代，一趟設計得宜的員工旅遊或獎勵之旅，不僅能讓團隊充電、放鬆身心，更能強化彼此間的默契與合作。若你正在尋找與眾不同的旅遊選擇，結合奢華享受與豐富活動的郵輪旅程，MSC地中海郵輪「MSC榮耀號」將是最理想的選擇。

作為MSC旗下的亞洲旗艦船艦，MSC榮耀號集結時尚設計與多元娛樂，為企業員工打造最輕鬆又精采的旅遊體驗。郵輪旅遊的最大優勢，在於「一次登船，行李放好就能玩到底」，免去繁瑣轉機與換飯店的舟車勞頓，讓員工旅程更加從容愉悅。

員工旅遊首選！MSC榮耀號，打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程（圖／MSC地中海郵輪）

凝聚團隊感情，娛樂體驗一應俱全
無論是白天或夜晚，MSC榮耀號上都有滿滿的活動與設施等待員工團隊參與。華麗劇場天天上演國際級表演秀，歡笑與掌聲中共同擁有美好回憶；卡拉OK包廂、運動場、泳池與日光甲板，是團隊互動與交流的最佳場所，讓員工不只放鬆，更能自然交流、情感升溫。

此外，郵輪上還設有水療中心、健身房與戶外慢跑道，無論是想活動筋骨還是靜心放鬆，都能滿足不同員工的需求。

員工旅遊首選！MSC榮耀號，打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程（圖／MSC地中海郵輪）

用美食繞行世界，13間餐廳滿足味蕾
MSC榮耀號擁有多達13間主題餐廳，從道地的美式牛排、墨西哥料理，到精緻的日本壽司、正統義大利風味應有盡有。無論是員工聚餐或小型慶功宴，都能在這裡找到適合的場域與美味。還有多達20間風格各異的特色酒吧與飲料吧，從香檳酒廊到泳池畔調酒區，讓人隨時享受渡假氛圍。

親子同歡也OK，家庭員工無後顧之憂
員工旅遊不再只是大人的專利！MSC榮耀號設有亞洲唯一的海上樂高樂園、刺激的F1賽車模擬器、VR互動影院、親子泳池等設施，即使是攜家帶眷的員工也能盡情享受親子時光，真正做到「大人放鬆，小孩盡情玩」。

海上享樂，陸上探索雙享受
此次冬季航程將從台灣出發，前往沖繩、石垣島與宮古島等日本人氣離島。旅客可在沖繩探索琉球文化、享受壽司、沖繩麵等當地美食，更別錯過琳瑯滿目的購物行程，不論是藥妝、電器還是日系精品，全都能一次入手！

員工旅遊首選！MSC榮耀號，打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程（圖／MSC地中海郵輪）

專屬早鳥優惠，錯過可惜！
即日起至2025年6月30日前預訂冬季航程，還可享早鳥優惠最高每房折抵$10,000元的超值優惠。想安排獎勵旅遊或年度團體旅遊的企業絕對不容錯過。
今年員工旅遊，選擇MSC榮耀號，不只是一次旅行，更是一場團隊的精彩饗宴。為員工創造值得回味的回憶，從搭上MSC榮耀號開始。

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5
MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

員工旅遊首選！MSC榮耀號，打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程（圖／MSC地中海郵輪）

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號 員工旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

推薦閱讀

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

員工旅遊首選！MSC榮耀號　打造質感獎勵旅程

員工旅遊首選！MSC榮耀號　打造質感獎勵旅程

玩樂 All In！MSC榮耀號　海上精彩不間斷

玩樂 All In！MSC榮耀號　海上精彩不間斷

2025東海岸大地藝術節亮點一次看

2025東海岸大地藝術節亮點一次看

3大速食店未來新品一次看

3大速食店未來新品一次看

王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗北市中山區

王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗北市中山區

瑞芳黃金瀑布旁的老屋咖啡！

瑞芳黃金瀑布旁的老屋咖啡！

美式餐廳LillA回歸

美式餐廳LillA回歸

札幌「三大蟹吃到飽」開箱！

札幌「三大蟹吃到飽」開箱！

板橋知名「24小時茶館」歇業

板橋知名「24小時茶館」歇業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林新入選5家小吃店整理包

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

板橋知名「24小時茶館」歇業

5家手搖飲夏至優惠懶人包

台中最強10大燒肉店大公開

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

員工旅遊首選！MSC榮耀號　打造質感獎勵旅程

玩樂 All In！MSC榮耀號　海上精彩不間斷

高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

熱門行程

最新新聞更多

今年就給自己一趟說走就走的放空郵輪假期！

員工旅遊首選！MSC榮耀號　打造質感獎勵旅程

玩樂 All In！MSC榮耀號　海上精彩不間斷

2025東海岸大地藝術節亮點一次看

3大速食店未來新品一次看

王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗北市中山區

瑞芳黃金瀑布旁的老屋咖啡！

美式餐廳LillA回歸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366