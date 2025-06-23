員工旅遊首選！MSC榮耀號打造向心力與放鬆感兼具的質感獎勵旅程

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

在企業經營日益重視員工體驗與團隊凝聚力的時代，一趟設計得宜的員工旅遊或獎勵之旅，不僅能讓團隊充電、放鬆身心，更能強化彼此間的默契與合作。若你正在尋找與眾不同的旅遊選擇，結合奢華享受與豐富活動的郵輪旅程，MSC地中海郵輪「MSC榮耀號」將是最理想的選擇。

作為MSC旗下的亞洲旗艦船艦，MSC榮耀號集結時尚設計與多元娛樂，為企業員工打造最輕鬆又精采的旅遊體驗。郵輪旅遊的最大優勢，在於「一次登船，行李放好就能玩到底」，免去繁瑣轉機與換飯店的舟車勞頓，讓員工旅程更加從容愉悅。

凝聚團隊感情，娛樂體驗一應俱全

無論是白天或夜晚，MSC榮耀號上都有滿滿的活動與設施等待員工團隊參與。華麗劇場天天上演國際級表演秀，歡笑與掌聲中共同擁有美好回憶；卡拉OK包廂、運動場、泳池與日光甲板，是團隊互動與交流的最佳場所，讓員工不只放鬆，更能自然交流、情感升溫。

此外，郵輪上還設有水療中心、健身房與戶外慢跑道，無論是想活動筋骨還是靜心放鬆，都能滿足不同員工的需求。

用美食繞行世界，13間餐廳滿足味蕾

MSC榮耀號擁有多達13間主題餐廳，從道地的美式牛排、墨西哥料理，到精緻的日本壽司、正統義大利風味應有盡有。無論是員工聚餐或小型慶功宴，都能在這裡找到適合的場域與美味。還有多達20間風格各異的特色酒吧與飲料吧，從香檳酒廊到泳池畔調酒區，讓人隨時享受渡假氛圍。

親子同歡也OK，家庭員工無後顧之憂

員工旅遊不再只是大人的專利！MSC榮耀號設有亞洲唯一的海上樂高樂園、刺激的F1賽車模擬器、VR互動影院、親子泳池等設施，即使是攜家帶眷的員工也能盡情享受親子時光，真正做到「大人放鬆，小孩盡情玩」。

海上享樂，陸上探索雙享受

此次冬季航程將從台灣出發，前往沖繩、石垣島與宮古島等日本人氣離島。旅客可在沖繩探索琉球文化、享受壽司、沖繩麵等當地美食，更別錯過琳瑯滿目的購物行程，不論是藥妝、電器還是日系精品，全都能一次入手！

專屬早鳥優惠，錯過可惜！

即日起至2025年6月30日前預訂冬季航程，還可享早鳥優惠最高每房折抵$10,000元的超值優惠。想安排獎勵旅遊或年度團體旅遊的企業絕對不容錯過。

今年員工旅遊，選擇MSC榮耀號，不只是一次旅行，更是一場團隊的精彩饗宴。為員工創造值得回味的回憶，從搭上MSC榮耀號開始。

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5

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