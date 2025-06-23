BLACKPINK高雄10月開唱　訂房網揭旅宿搜尋暴增438倍

▲BLACKPINK 10月高雄世運連唱2天。（圖／理想國提供）

記者蔡玟君／綜合報導

BLACKPINK預計於今年10月在高雄舉辦大型演唱會，掀起台灣搶票熱潮，也同步帶動住宿需求。根據Booking.com數據指出，演唱會當周（10月17日至22日），高雄地區的旅宿搜尋量暴增438倍，成為近期備受矚目的演唱會城市。

▲高雄旅宿搜尋排行榜。（圖／Booking.com提供）

高雄近年發展演唱會經濟，帶來大量觀光人潮，Booking.com觀察，隨著BLACKPINK高雄演唱會正式公布，帶動該城市的搜尋熱潮，其中搜尋前5名地區包含台灣、日本、香港、美國、菲律賓。除台灣之外，搜尋成長幅度前兩名地區則為韓國（460%）、英國（163%）。

▲高雄近年發展演唱會經濟有成。（圖／記者許宥孺攝）

同時，隨著多場重量級K-Pop活動持續在韓國城市接連登場，韓國音樂文化再次成為全球焦點。最新數據顯示，首爾與釜山的全球搜尋量，分別較去年同期增加30%和50%；在旅遊類型方面，則發現首爾的獨旅搜尋量大幅成長36%，而釜山家庭旅人的旅宿搜尋則增加了57%。

▲▼首爾韓屋JNPstay。（圖／Booking.com提供）

平台也推薦3間首爾特色旅宿，包括位於首爾市中心、鄰近地鐵3號線的「JNPstay」，以傳統韓式建築結合現代設計，打造出靜謐又溫暖的專屬空間，讓旅人沉浸在濃厚韓國文化氛圍中，且步行即可抵達景福宮，想在此穿韓服拍照都很方便。

位於首爾鐘路區的「Inwangsan Stay」，結合韓式傳統美學與現代舒適設計，為旅人打造鬧中取靜的理想住所。旅宿鄰近多處文化古蹟，無論是悠遊光化門周邊歷史建築，或登上屋頂露臺遠眺仁王山景致，都能飽覽首爾文化層次與自然風光。

同樣位於鐘路區的「The Prima Hotel Jongno」，鄰近昌德宮與北村韓屋村等知名歷史景點，無論是想清晨漫步傳統街巷，或黃昏探訪古蹟美景，都能輕鬆抵達。