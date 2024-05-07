坐擁貓空「最高處」視野！不限時景觀餐廳開箱　烏龍茶葉炒飯超香

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

貓空美食餐廳、泡茶茶館非常多，景觀最好就屬這家位於制高點的「貓空清泉山莊」，戶外座位區有著絕佳景色，夜景時分尤其浪漫漂亮，沒有低消、還不限時，想坐多久都可以，店內菜單有著各式茶葉入菜料理，土雞、雞湯更是老饕推薦必點，網路評價相當高呢！

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貓空清泉山莊位置

貓空清泉山莊地址位在台北市文山區指南路三段38巷33－3號，距離貓空纜車約450公尺，步行7分鐘左右即可抵達，開車前往的人可在路邊非紅線處尋找停車位，交通可說相當方便。

這一帶可謂貓空美食餐廳一級戰區

光是我去過的就有「阿義師的大茶壺茶餐廳」、「貓空閒咖啡」、「小日子lazyday」、「邀月茶坊」、「生活在他方-夜貓店」這幾家，茶餐廳、咖啡廳全都有，每家各自有著不同特色。

貓空清泉山莊特色在於位在貓空餐廳的制高點

所以擁有最棒的景觀視野，大門口進來後要先爬一段階梯，若是行動不便坐輪椅、推推車的人，要來吃美食可能就比較不方便了。一走進店內，會先來到室內座位區，天氣涼爽的時候，我更推薦大家坐在戶外區，景觀視野真的相當不錯。

座位規劃

戶外區設有奢雨棚和簾子，即使是下雨天仍舊可以坐在這裡，以居高臨下的視角欣賞美麗的貓空山景。貓空纜車就在前方不遠處，每台纜車都看得相當清楚。這天是有點小飄雨的陰天，天空能見度不是那麼好，如果是天氣晴朗的時候，可是連台北101都能看的很清楚。

沒有限制用餐時間

傍晚來用餐的好處，除了可以避開午餐晚餐尖峰時段外，還能一次欣賞白天、夜景兩種景色，且很棒的一點是沒有限制用餐時間，可以悠閒的吃美食、泡茶聊天，享受難得的偷閒時光。無論是想用正餐，或是簡單喝茶喝咖啡、吃個下午茶都可以，這點以貓空餐廳來說非常佛心，沒有規定一定要泡茶才能進來，超級適合我們這種單純就是來吃飯的客人。

炒川七170元

來到山上的餐廳用餐，肯定是要炒盤野菜來吃才對味吧，川七口感滑嫩，料理的鹹度、油度都不會太高，帶有麻油、薑絲香氣，味道做的還不錯。

鐵觀音煎蛋140元

貓空清泉山莊菜單上有著不少茶葉入菜的料理，這道鐵觀音煎蛋便是其中人氣很高的一道，半油煎的煎蛋表面帶有焦香，光看上桌時的賣相就叫人食指大動，是道大人小孩都會喜歡的蛋料理。鐵觀音的淡淡茶香融合在每一口煎蛋中，油度不會太高要單吃、不配飯也好吃。

烏龍茶葉炒飯160元

一份主食份量不少，若是還有點其他菜的話，要3－4人分都是足夠的，原本以為炒飯會有肉絲之類的配料，沒想到只有烏龍茶葉、雞蛋、紅蘿蔔，對應價格好像有點偏貴耶。

扣除價格有一點高這件事，貓空清泉山莊炒飯炒的是相當不錯！粒粒分明、滿是香氣，烏龍茶香一入口並不明顯，但隨著咀嚼吞下肚後，在口腔中會漸漸飄出茶感，調味上走清淡路線，單吃可能會覺得比較單調，還是要用來配飯味道才會比較讚。

招牌鳳梨苦瓜雞湯580元

搜尋到貓空清泉山莊雞湯擁有不錯評價，雖然店家最推薦的是鐵觀音茶葉蛤蜊雞湯，但我們還是依照喜好選了鳳梨苦瓜雞湯，食材用料都不少，雞肉也給了好幾塊，我會建議讓雞湯在爐子上多煮一會兒，讓苦瓜、鳳梨的味道更為釋放後，湯頭會變得更鮮甜美味；湯喝不夠或是覺得越煮越鹹，都可以再請店家免費加湯。

食用心得

平心而論，貓空清泉山莊餐點不到驚為天人的美味，但環境和景觀有再把分數拉回來，服務人員的態度也相當親切，如果要找一家貓空可以聊天久坐、不限時無低消的景觀餐廳，貓空清泉山莊確實是個可以推薦的貓空美食，畢竟消費規定如此友善的店家，在觀光區實在不多見。

菜單

menu價格不用加收一成服務費，也沒有規定每人低消。菜色有茶葉、甜點、雞湯、土雞、主食、酥炸類、青菜類、鮮蝦魚類、熱炒類等，價格比較偏觀光區不算平價，但景觀好這點就是一大加分。兩人用餐可參考雙人套餐，會比單點便宜一點點，還會送上一壺當地鐵觀音茶。

貓空清泉山莊

地址：台北市文山區指南路三段38巷33－3號

電話：02－2936－8761

營業時間：10：00－20：00 （周一公休、周六至21：00）

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