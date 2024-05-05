台大「親子友善」拉麵店！鹽味醬油、豚骨雞湯4款湯底一次滿足

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

隱身台大公館附近溫州街上這家「麵屋長樂」，新開幕沒多久就已累積高評價高人氣。麵屋長樂菜單共有鹽味醬油、豚骨雞湯，總共4種湯頭口味讓你自由選擇，即使常來吃都不會膩，相較於台北多數拉麵店，有著更寬敞舒適的內用環境，親子友善帶小朋友來吃拉麵也很方便。

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麵屋長樂 地理位置

麵屋長樂地址位在台北市大安區溫州街91號，轉角位置相當顯眼，從捷運公館站、台電大樓站出口出來都可以，均是步行10分鐘內的路程時間就能抵達。

麵屋長樂 用餐環境

除了吧台區的獨立座位外，靠窗區也有規劃4人桌，方便帶小朋友的親子客人用餐，還會貼心提供分食碗，想帶小朋友吃拉麵完全不用擔心會不方便。

▲麵屋長樂用餐環境寬敞舒適，不會有狹窄的擁擠感。

▲採販賣機點餐形式，第一步先按鈕點餐、接著付款，最後取券找零後，等店員帶位入座即可。

麵屋長樂 菜單

麵屋長樂菜單如下，每人低消一碗拉麵，分成基本款和長樂系列兩大類，長樂拉麵的肉量會比較多，還會多附上一顆完整溏心蛋，共有鹽味、醬油、豚骨、雞湯，讓你可依照喜好，自由排列組合出四種口味，價位則和台北多數拉麵店差不多。

▲有特別想多加的配料，或是想吃的更飽一點、喝點飲料的話，再參考加點區的品項即可。

長樂鹽味雞湯拉麵－320元

淡麗系的鹽味雞湯拉麵，是麵屋長樂菜單上最清爽的湯頭，也是唯一一款有搭配雞叉燒的拉麵，店家無論豬肉叉燒、雞肉叉燒都做得蠻好的，口感軟嫩不會乾柴，也不帶什麼奇怪的腥味騷味，即使搭配鹽味雞湯都很可以。鹽味雞湯有著清澈的湯色，看似清淡喝起來卻相當夠味可以喝出雞骨熬製的清爽香甜感，鹽味醬又把鹹香層次拉抬起來，會讓人一口接一口喝個不停。

▲所有拉麵搭配的都是加水率較高的白細麵，即使在湯中擺一下也不會太快軟掉。

▲麵條吸收湯汁的能力不錯，整碗拉麵吃起來的完整度很高，在每種食材的細節和搭配上都做得很好。

長樂醬油雞湯拉麵－320元

這碗拉麵同樣是以雞湯為基底，搭配的則是醬油，口味會較鹽味來的重一些些，但絕對不是死鹹到會讓人猛喝水的那種，帶有甘甜滋味的醬油香氣，鹹度控制的剛剛好，應該都能符合多數台灣人的口味。

▲多給了一片炙燒五花肉，叉燒上桌前會先用噴槍炙燒出香氣、逼出油脂，單看會覺得有點油，吃起來卻是香而不膩的風味。

▲麵屋長樂選的這款麵條實在不錯，無論和哪一種湯頭的組合都很搭。

長樂鹽味豚骨拉麵－320元

豚骨拉麵可以看出湯色就比較渾厚了，上頭掛有一層油脂，也具有保溫效果，豚骨湯頭的膠質感相當迷人，入喉後還會在唇上留下討喜的「黏感」，不會做得過油，即使沒那麼燙的時候，喝起來也不會有太重的負擔感，辣醬拌開後香的銷魂！

▲平常喜歡吃豚骨拉麵的人，很推薦你點這碗鹽味豚骨拉麵。

▲很難想像店家雞湯、豚骨都做得如此優秀，菜單上可說是完全沒有地雷。

長樂醬油豚骨拉麵－320元

醬油豚骨拉麵則是四碗拉麵中，口味最重的一碗，建議上桌後就要趁熱食用，其實所有美食都是一樣啦，熱熱吃風味肯定是最棒的，冷掉後難免會碰壞平衡度，油感會變得比較重，私心比較喜歡鹽味豚骨的搭配，但如果你喜歡重口味的日式拉麵的話，應該就會比較愛醬油豚骨，醬油豚骨拉麵無論鹹度、油度都會再提升一個層次，與炙燒五花肉的搭配十分過癮，中間可以配點筍乾來去油解膩。

叉燒肉盤－180元

麵屋長樂的叉燒蠻好吃的，如果是無肉不歡的肉食主義者，可以再單點一份叉燒肉盤，八大片豬肉叉燒鋪好鋪滿，擠上美乃滋、豪邁撒上大量蔥花，單吃就相當美味，與叉燒飯的組合更是合拍。

叉燒飯－70元

應該很多人也覺得吃拉麵就是要配碗叉燒飯才算滿足，碳水炸彈真的太快樂，前提是胃容量也要夠大啦，不然吃完後真的會飽到直接昏睡。有著優質叉燒的前提下，無論做成哪種料理都是美味保證，麵屋長樂的白米飯也煮得很好，涮嘴到一口接一口停不下來，兩個人合吃一碗滿足感一樣很高。

麵屋長樂 用餐心得

麵屋長樂雖然才開幕沒有太久，已經因為好口碑累積廣大回頭客，平日中午用餐時間一到瞬間客滿，好在是選在一開店就抵達，才沒因為客滿而需要現場候位排隊，店家營業時間蠻長的，從中午11：30一路賣到晚上8：30，如果下午茶時段在台大公館想吃拉麵的話，推薦也能過來。

麵屋長樂



地址：台北市大安區溫州街91號

電話：未提供

營業時間：11：30－20：30

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