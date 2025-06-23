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玩樂 All In！MSC榮耀號　海上精彩不間斷

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

全球輪品牌MSC地中海郵輪旗下的MSC榮耀號（MSC Bellissima），將於2025年11月21日至2026年1月17日再度從基隆港華麗啟航，展開令人期待的冬季航程！

擁有海上最美打卡景點的施華洛世奇水晶旋梯、水上樂園、匯聚全球頂級美饌，還有國際級表演劇場與兒童專屬遊樂空間等豐富娛樂設施，讓旅客在航行途中也能天天精彩、處處驚喜。

四大航線，打造專屬的島嶼假期
冬季航次共規劃四大精選路線，帶領旅客前往沖繩、石垣島與宮古島三大熱門離島，享受藍天碧海、陽光沙灘，以及深度文化體驗的夢幻旅程，無論是親子出遊、情侶假期或銀髮樂活，皆能在MSC榮耀號上找到專屬的完美旅遊節奏。特別推薦12/31限定的跨年航次，在郵輪上倒數迎接新年，享受別具意義的海上煙火夜。

玩樂 All In！MSC榮耀號，海上精彩不間斷（圖／MSC地中海郵輪）

奢華設施與專業服務，升級您的郵輪體驗
MSC榮耀號為亞洲旗艦級郵輪，擁有先進設施與義式風格設計，為旅客打造尊榮奢華的海上假期。船上設施堪稱壯觀，從全長80米的「榮耀大道」LED天幕，到象徵極致工藝的施華洛世奇水晶旋梯，每一步皆閃耀非凡。郵輪擁有13間主題餐廳，從地中海料理、亞洲風味到美式牛排館與酒吧，帶來橫跨多國的味蕾饗宴；12間娛樂場館則包括劇院、卡拉OK、運動館、保齡球館等，處處皆精彩。

玩樂 All In！MSC榮耀號，海上精彩不間斷（圖／MSC地中海郵輪）

此外，15項親子活動體驗設計貼心多元，設有LEGO®樂高創意樂園、水上樂園、F1模擬賽車與XD互動影院，滿足全齡層需求，讓大人小孩都能盡情玩樂、開心放鬆。不論是雙人浪漫出航、三代同遊，或朋友相約探索離島風情，MSC榮耀號都能提供頂級的住宿、美食與娛樂，提供令人難忘的夢幻航程。

MSC艙房設計更是體現MSC對品質的堅持，皆以現代簡約風格設計，搭配舒適寬敞的空間與貼心備品，讓旅客無論白天欣賞蔚藍海景，或夜晚休憩放鬆，都能享有如飯店等級的住宿體驗。

玩樂 All In！MSC榮耀號，海上精彩不間斷（圖／MSC地中海郵輪）

限時優惠！6/30前訂購享早鳥優惠每房減 $10,000
為歡慶MSC榮耀號冬季航程回歸，即日起至2025年6月30日止完成訂購並支付訂金，即可享有每房折扣新台幣$10,000元的限時早鳥優惠，席位有限，敬請把握！立即向各大合作旅行社洽詢，啟程您的海洋夢想旅程！

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5
MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 MSC榮耀號

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