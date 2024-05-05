日本米其林拉麵「銀座篝」重回台灣　新店落腳台北中山區

▲銀座篝將在5月底重新登台。（圖／資料照／飛天璇提供）

記者黃士原／台北報導

拉麵控有口福了！2023年初撤出台灣的「銀座篝」，即將再度回歸，而且開店地點落腳台北市中山區，預計5月底開幕。

「銀座篝」是曾經得到東京米其林推薦的人氣拉麵店，法式濃湯般的湯頭為主要特色，必吃雞白湯拉麵。2018年曾登台進駐台中三井OUTLET，2020年在台中市中美街開出2號店。不過2號店開業沒多久就停業，而三井OUTLET店也在去年1月結束營業，宣告該品牌正式撤出台灣。

▲銀座篝在力銀行召募員工，同時提到5月底開幕。（圖／取自104網站）

而在撤出台灣1年多後，銀座篝捲土重來，近期已經在人力銀行召募員工，開店地點不在台中，而是在台北市的中山區，預計5月底開幕。同時業者也提到，高湯及醬汁會在日本急速冷凍後出口，因此在台灣也能100%重現品牌道地的美味。

▲一風堂最經典款拉麵「白丸元味」。（圖／一風堂提供）

另外，一風堂左營高鐵店日前開幕，5月12日前，點購任一款拉麵即送一自家製煎餃兌換券1張。一風堂最經典、道地的4款拉麵，分別是白丸元味、赤丸新味、辣肉味噌，以及大名家系豚骨，而自家製煎餃、唐揚炸雞與蒜香炸雞丼人氣也很高。