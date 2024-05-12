ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

川巴子原址重出江湖！轉型單點川菜館「退出火鍋吃到飽」

▲川巴子原址重出江湖。（圖／取自川巴子臉書）

▲川巴子原址重出江湖，轉型單點川菜館。（圖／取自川巴子臉書）

記者黃士原／台北報導

老牌麻辣火鍋吃到飽「川巴子火鍋樓」5月5日結束營業，不過在許多老客人的支持下，老闆日前宣布原址重出江湖，不過退出火鍋吃到飽，餐廳轉型單點川菜館，提供酸菜魚、水煮牛、口水雞等菜色。

川巴子火鍋樓是演藝圈、媒體界愛店之一，4月底時老闆發出公告，松江路店（原川夜宴）只做到5月5日。消息傳開之後讓不少顧客都感到很遺憾，「個人認為台北最棒的麻辣火鍋，謝謝老闆，這年頭做餐飲真的不容易，辛苦了」、「希望以後會有再開的一天」。

▲川巴子原址重出江湖。（圖／取自川巴子臉書）

▲川巴子酸菜魚。（圖／取自川巴子臉書）

不過，在許多老客人的鼓勵與支持下，老闆決定再繼續努力，日前宣布川巴子5月10日原址重出江湖，但退出火鍋吃到飽，而是提供酸菜魚，蕃茄魚、水煮牛、口水雞等單點川菜，以及他最自豪的麻餅，還說「川巴子的第一主角，鬼頭刀魚片只能排第二」。

▲川巴子原址重出江湖。（圖／取自川巴子臉書）

▲川巴子麻餅。（圖／取自川巴子臉書）

得知川巴子重新營業，網友紛紛開心表示「是老闆做的料理都支持」、「我要訂位，上次被取消了，難過好久」、「謝謝老闆給我美好的回憶，讓我再來嘗你的水煮牛」、「期待老闆的好手藝」、「麻餅真的是我的最愛！我可以光吃小菜加麻餅吃到飽」。

▲基隆70年「長腳麵食」上個月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

另外，重新回歸的還有基隆孝三路上70年老店「長腳麵食」，因為老闆娘充電休息而暫停營業4個月，上個月恢復營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，目前由第二代經營。

關鍵字： 美食雲 川巴子 川菜 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀

新竹「市區」一日遊！拉絲玻璃必體驗

新竹「市區」一日遊！拉絲玻璃必體驗

花蓮市啓動公園串珠計畫　3處封閉先優化

花蓮市啓動公園串珠計畫　3處封閉先優化

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

全台5間上半年新開幕飯店

全台5間上半年新開幕飯店

彰化「木瓜牛乳＋美國冰」賣了一甲子

彰化「木瓜牛乳＋美國冰」賣了一甲子

川巴子原址重出江湖！

川巴子原址重出江湖！

麻古開賣超Q史努比聯名周邊了

麻古開賣超Q史努比聯名周邊了

山水沙灘旁的小酒館！澎湖微醺夜約這

山水沙灘旁的小酒館！澎湖微醺夜約這

嘉義最新「波波草花園」門票只要200元

嘉義最新「波波草花園」門票只要200元

達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食

頭香民眾清晨4點到現場！漢堡排嘉今開幕

「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時

入境小白紙別搞丟！玩澳門8項必知

嘉義最新「波波草花園」門票只要200元

新北「6米幸福熊、織夢花傘」免費拍

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

台北大縱走太夯！300名額1分鐘額滿

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

新竹「市區」一日遊！拉絲玻璃必體驗

花蓮市啓動公園串珠計畫　3處封閉先優化

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

全台5間上半年新開幕飯店

彰化「木瓜牛乳＋美國冰」賣了一甲子

川巴子原址重出江湖！

麻古開賣超Q史努比聯名周邊了

山水沙灘旁的小酒館！澎湖微醺夜約這

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366