川巴子原址重出江湖！轉型單點川菜館「退出火鍋吃到飽」

▲川巴子原址重出江湖，轉型單點川菜館。（圖／取自川巴子臉書）

記者黃士原／台北報導

老牌麻辣火鍋吃到飽「川巴子火鍋樓」5月5日結束營業，不過在許多老客人的支持下，老闆日前宣布原址重出江湖，不過退出火鍋吃到飽，餐廳轉型單點川菜館，提供酸菜魚、水煮牛、口水雞等菜色。

川巴子火鍋樓是演藝圈、媒體界愛店之一，4月底時老闆發出公告，松江路店（原川夜宴）只做到5月5日。消息傳開之後讓不少顧客都感到很遺憾，「個人認為台北最棒的麻辣火鍋，謝謝老闆，這年頭做餐飲真的不容易，辛苦了」、「希望以後會有再開的一天」。

▲川巴子酸菜魚。（圖／取自川巴子臉書）

不過，在許多老客人的鼓勵與支持下，老闆決定再繼續努力，日前宣布川巴子5月10日原址重出江湖，但退出火鍋吃到飽，而是提供酸菜魚，蕃茄魚、水煮牛、口水雞等單點川菜，以及他最自豪的麻餅，還說「川巴子的第一主角，鬼頭刀魚片只能排第二」。

▲川巴子麻餅。（圖／取自川巴子臉書）

得知川巴子重新營業，網友紛紛開心表示「是老闆做的料理都支持」、「我要訂位，上次被取消了，難過好久」、「謝謝老闆給我美好的回憶，讓我再來嘗你的水煮牛」、「期待老闆的好手藝」、「麻餅真的是我的最愛！我可以光吃小菜加麻餅吃到飽」。

▲基隆70年「長腳麵食」上個月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

另外，重新回歸的還有基隆孝三路上70年老店「長腳麵食」，因為老闆娘充電休息而暫停營業4個月，上個月恢復營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，目前由第二代經營。