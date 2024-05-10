阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅　體驗當年荷蘭富貴人家生活

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

阿姆斯特丹以運河聞名、舊城區因此被列入世界文化遺產，造訪那麼多次的遺憾就是未曾參觀運河屋，直到參觀紳士運河（Herengracht）上的菲力特貴族豪宅（Museum Willet－Holthuysen）。這是一間超級冷門的博物館卻非常值得一遊，具體而微的體現運河屋的低調奢華以及富貴人家的生活起居。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

菲力特貴族豪宅（Museum Willet-Holthuysen）

這棟豪宅是於17世紀末期完工，當時的屋主是阿姆斯特丹的市長：Jacob Hop，目前的外觀是於18世紀中期完成整修。現在的內部陳設與收藏主要來自於最後一任屋主、當時首屈一指的藝術蒐藏家：Abraham Willet＆Louisa Holthuysen夫妻，19世紀末捐獻給阿姆斯特丹市政府、做為對外開放的博物館。

參觀時長

這篇文章會介紹比較有印象的區域、參觀時間約一小時，非常推薦給好奇運河屋內部陳列與荷蘭富貴人家生活的旅人，一定值回票價！入內前可以觀察一下它的寬度再跟其他運河屋比較，以前越寬的房屋稅越高，這間的寬度約是一般運河屋的二至三倍，可見屋主的財力。

▲中間那棟是菲力特貴族豪宅，入口是最下面的門，入內是地下層。

廚房

菲力特貴族豪宅的入口是地下層，位於這層的寬廣廚房通常是第一個參觀場所，這邊有很多骨董餐具收藏，除了不少瓷器餐具，還有磁磚，不確定是否來自台夫特。這廚房並不是最原始的樣貌，展示品是來自於另一個博物館。總之就是那個博物館接收了他人的捐贈，但館長覺得這些捐贈跟博物館的屬性不合，所以改於這邊陳列這些高貴的器具。

▲寬敞的廚房。

▲很愛這些瓷器。

▲青瓷。

▲不知是否為台夫特青瓷。

地面層

菲力特貴族豪宅的地面層不算是參觀重點，主要場域就是餐廳、花園室、會客室等等，還有一個綠油油的房間，繪畫風格算是法國跟荷蘭的混合體，蠻有趣的。它的走道也蠻特別的，雖說是荷蘭豪宅但主人非常喜歡18世紀的路易十六時期的法國風格，所以懸掛的繪畫或裝飾也超級法國風。

花園室

用途很簡單，就是用來欣賞屋外的花園，它的風格在1960年代時不太受歡迎所以有重新調整過。阿姆斯特丹運河區的建築格局很特別，正門是沒有花園或花圃的，都是藏在建築裡面，想看到這區域建築的花園通常要入內參觀。

▲正式的大門，即建築外上樓梯那棟門。

▲一樓的走道。

▲很不荷蘭的繪畫。

▲花園室。

▲另一種角度。

▲花園。

▲這應該是地面層。

▲天花板很特別。

▲有點荷蘭又有點法國的畫風，似乎是寫實的法國風。

▲另一個角度。

樓梯

菲力特貴族豪宅最讓我驚豔的是它的樓梯，不管是由地下層到地面層或者由地面層到二樓都非常華麗，地毯、鑄鐵扶手、大理石牆面都值得一看，而且是地下層到最高樓層都不馬虎，有些住宅可由樓梯的裝飾辨認客人只會到哪一層，客人不會去的那層樓梯會比較樸素。

▲到頂樓的樓梯。

▲這樓梯造價應該不斐。

▲還要放雕塑。

▲忘記牆面是大理石還是「仿」大理石，雕塑一樣不會少。

▲這好像是地下層到地面層的樓梯。

沙龍

這是整間住宅最重要的房間，因為是用來接待訪客的，風格很明確、是路易十六風格，除了作為會客室，也會當成沙龍、化裝舞會等等的舉辦場地。很有趣的是，壁爐前還有擺放一隻假貓，讓整體布置更符合當時的情境。

▲沙龍的全景圖。

▲壁爐前面有一隻假貓。

▲金碧輝煌的燭台。

▲典雅的天花板與吊燈。

側房

側房（Side Room）是一間很有趣的展間，它過去被稱為紳士房間（Gentleman Room），是男主人用來招待他的重要訪客跟炫耀展品的地方，但後期研究發現其實大多數展品應該依女主人的品味而採購的。這間房間目前的風格算是新舊交雜、部分陳設是1980年代整修時調整，但整體看起來非常和諧，深藍色的牆面顯得沉穩又氣派。

▲這邊放了很多畫。

▲豪華房間少不了高貴的壁爐。

▲這櫃子很荷蘭風格。

骨董室

這間房間很特別，整個裝潢風格很荷蘭、像梵谷森林中的聖胡伯狩獵住宅，不像這棟還豪宅區域大多是法國風格。我覺得這間最特別的是玻璃，上面的彩繪很好看、打開就可以望向下面的花園，其他的裝飾就還好。

▲一個荷蘭風格櫃子。

▲很喜歡這個彩繪玻璃。

▲這一片也很漂亮。

書房

書房是男主人閱讀跟處理公事的地方，就是一般紳士的辦公室，有懸掛他的大幅肖像，但最有價值的藏品是藏書，當初阿姆斯特丹市政府會接受捐贈正是看上他豐富的書籍收藏。

▲右邊那位是男主人。

▲這些書很寶貴。

▲這位是男主人。

寢室

這間寢室是男女主人的寢室，在他們的年代家具的主色系是乳白色，但那些骨董被以前的館長拍賣，所以現在的陳列跟那時不太一樣。這就是間歐洲傳統豪宅該有的陳設，我的印象不深，沒有文獻顯示他們倆之間的關係，當然也有人覺得這對夫妻感情並不好，但難以求證就是了。

▲寢室一角。

▲高貴的床。

參觀資訊

地址：Herengracht 605, 1017 CE Amsterdam, 荷蘭（Google Maps位置圖），附近的＂Waterlooplein＂有地鐵跟路面電車停靠

開放時間：10：00－17：00（周四公休）

票價：€ 12.5，可用博物館卡免費參觀

官網（屬於Amsterdam Museum體系）

心得

雖然菲力特貴族豪宅是個沒沒無聞的阿姆斯特丹景點，卻非常值得一遊，之前參加阿姆斯特丹的市區導覽時就非常想參觀運河屋，一直都聽聞運河豪宅內部華麗非常，直到參觀這邊後才親眼見證，超推薦給對阿姆斯特丹富人住宅以及運河屋內部好奇的旅人。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►逃離城市喧囂新選擇！宜蘭極簡「微型屋」充電放鬆 享受藍海日出

►2024台中千層蛋糕整理包！精選20家特色店 抹茶草莓口感細緻清爽

►苗栗最強地瓜球！十多種鹹甜創意口味吃一輪 連焦糖肉桂組合都有