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帶媽媽到台南必玩！山中嗑梅子雞、賞櫻　看《從拉斐爾到梵谷》展

▲▼梅嶺螢火蟲。（圖／楠西區公所提供）

▲梅嶺螢火蟲。（圖／楠西區公所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

母親節即將到來，想好要帶媽媽去哪玩了嗎？台南市政府推薦母親節必玩活動，包括到奇美博物館參觀《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，或前往白河區欣賞初夏蓮田風光，晚上再到楠西區梅嶺探尋螢火蟲的蹤影、品嘗在地梅子雞、薑黃雞美食。

▲▼梅嶺螢火蟲，梅嶺賞螢。（圖／台南市政府提供）

▲今年梅嶺螢況佳，民眾可要把握機會。（圖／台南市政府提供）

當地人表示，今年梅嶺螢況佳，隨著5月12日母親節當天是楠西梅嶺賞螢季活動的最後一日，旅客也可選擇白天品嚐在地代表的梅子雞，晚上再參加導覽活動，前進山中賞螢，台南市政府觀旅局也特別在母親節當天加碼，送給當日第一梯次前100名入山賞螢者象徵呼好的火鶴花。

▲2023白河蓮花季7日開跑，適逢母親節即將到來，台南市長黃偉哲特別表揚榮獲白河區模範母親的20位得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河蓮花季。（圖／台南市政府提供）

今年白河蓮花季活動從5月至7月，旅客不只可以到白河欣賞清新蓮花，也可順道至關子嶺泡泡泥漿溫泉，來一趟白天賞花、晚上泡湯的養生之旅。

▲▼台南奇美博物館《從從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南奇美博物館《從從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》正式登陸台南奇美博物館，由英國國家藝廊出借52件珍稀典藏，涵蓋從文藝復興時期到後印象派共50位大師的作品，展覽期間於週末（五、六、日）也將延長開放至晚間8點，展期只到9月1日，可要把握能在台灣就看到真跡的機會。

關鍵字： 台南旅遊 母親節

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