嘉義最新「波波草花園」！還能逛城堡、吃下午茶　門票只要200元

▲嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」將在5月24日至9月1日推出「波波草嘉年華」，活動期間全票特價200元。（圖／佐登妮絲城堡提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

超夢幻波波草花園就在嘉義！療癒可愛的波波草直接佔領嘉義超人氣城堡景點，放眼望去整個園區盡是繽紛多色又圓滾滾的波波草，且活動期間全票還特價200元，趕快安排假期來玩了；不僅如此，園區還開賣雙人下午茶套餐，只要520元，就能享受飲料以及美味的蛋糕，幸福感爆棚。

嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」將在5月24日至9月1日推出「波波草嘉年華」，圓滾滾又繽紛多色的波波草，圍繞城堡、布萊恩花園廣場與幸福鐘塔；此外，佐美館、廊道也充滿波波草球與燈球元素，不管怎麼拍都可愛。

迎接「波波草嘉年華」到來，佐登妮絲城堡也祭出門票優惠！5月24日至9月1日期間，原價300元的全票直接特價200元，優待票及學生票則為150元。

如果想更沉浸在歐式浪漫中，園區裡的拉斐爾咖啡廳推出雙人下午茶套餐，現在下殺65折優惠，雙人只要520元就能好好享受；不僅如此，園區還有提供凡爾賽禮服體驗，每周一、五、六、日，只要購買指定套組即可免費體驗歐式凡爾賽禮服30分鐘，現場有大人、小孩的女性宮廷禮服，活動期間每日名額限量，待在嘉義就能體驗歐式浪漫。

▲拉斐爾咖啡廳推出雙人下午茶套餐，只要520元，品項有冷飲或熱飲搭配經典蛋糕2份（口味以現場為主）。



▲園區還有提供凡爾賽禮服體驗，只要購買指定套組即可免費體驗歐式凡爾賽禮服30分鐘。

位於苗栗的「花露農場」即日起至6月迎來超夢幻的「繡球花季」（詳細時間會公告在花露農場臉書專頁），花露農場每年不斷推陳出新，就是要帶給旅客更美的花草饗宴，而今年的繡球花季更狂，直接打造全台唯一繡球花火車「火車繡」。

▲苗栗「花露農場」現正迎來繽紛的繡球花季，今年還打造全台唯一繡球花火車。（圖／花露農場提供，下同）

「火車繍」搭乘時間約3分半～4分之間，行駛路線將繞波波草花園，中間還會經過繡球花拱門，每人只要50元硬幣1枚（1台車限1人），即可體驗這非常難得的繡球花火車；不僅如此，花露農場內的Roses Bar平台也變身繡球花天堂，滿滿的繡球花絕對能讓旅客拍到記憶體爆滿，更多繡球花季相關介紹可看《全台唯一「繡球花火車」在苗栗！搭車逛超夢幻花園 加碼吃繡球花淇淋》。

▲旅客搭乘「火車繡」徜徉花園中，1車限坐1人，每人只要50元。

