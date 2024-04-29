玩泰韓國萬元有找！雄獅夏季旅展開搶　獨包繩文號、海洋烏托邦號

▲雄獅夏季旅展開跑，首爾自由行5日9,999元起、韓國機票買一送一。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

暑假早鳥優惠搶起來！雄獅旅遊夏季旅展即日起至6月3日開賣，泰國團體行程萬元有找，預購每人可享最高1萬5千元折扣，還有國際自由行、郵輪驚喜價，以及機票限量買一送一，優惠下殺45折起。

▲泰國6日遊入住曼谷全新萬豪Moxy潮牌酒店9,999元起，限量10名5月15日開搶。



雄獅旅遊今（29日）釋出「世界的有趣、雄獅帶你去」夏季旅展消息，分別於4月29日及5月8日、15日、22日、29日推出限量搶購活動，長榮航空泰國6日、首爾自由行5日9,999元起；北海道螃蟹雙溫泉5日19,999元起；首爾機票、澎湖3日行程買一送一優惠。另有澳門自由行3日及香港自由行3日，每人最低價6,488元起，另外挪威郵輪奮進號澎湖花火節、石垣島5日，3人內艙房每人12,999元起。

▲雄獅夏季旅展開跑，周周搶千元優惠，北海道螃蟹雙溫泉5日遊19,999元起。



雄獅旅遊表示，近期旅遊商品銷量成長前三名分別為東南亞、東歐及日本。其中，東南亞及日本因航點及機位供給量增加，以及遊樂園、海島度假、美食等元素加持，成為親子客群的熱門選擇。

針對親子旅客，東京迪士尼海洋6月登場的全新主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs），以《小飛俠》、《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》等動畫為主題打造的奇幻世界，東京迪士尼5日限量搶購29,900元起；或是到新加坡、馬來西亞，暢玩環球影城、樂高陸上樂園、樂高海生館等三大樂園，新馬5日36,000元起，小孩不佔床再折8,000元。

▲今年暑假還獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅。



另外，雄獅旅遊今年暑假還獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅，5日行程59,900元起。

喜歡海島度假的旅客，業者今夏一口氣增加長灘島、普吉島、富國島包機直飛，最快2.5小時就可直奔度假天堂。長灘島5日19,900元起，兩人即可成行；普吉島除了暢遊大小PP島，還能乘坐豪華VIP私人遊艇前往最新開發的納卡島海灘，5日行程23,999元起，另可選擇ClubMed方案享受全包式海島假期；至於台灣旅客唯一可入境越南免簽證的富國島，安排入住五星酒店度假，再玩遍水上活動，5日行程37,900元起。

▲7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日195,900元起。



長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅規畫一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市，長榮航空美加雙國12日132,900元起；還有7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將會是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日195,900元起。

歐洲則挑戰暑假市場最低價，德瑞10日體驗瑞士高山火車、360度旋轉纜車登上鐵力士山，以及萊茵河遊船，每人最低價93,900元起；澳洲雪梨燈光藝術節9日獨家包船，品嚐美食、近距離賞歌劇院與港灣大橋夜間燈光美景，每人91,800元起。每周另於官網送出驚喜折扣碼，結帳滿額再享最高千元折扣。

▲挪威郵輪奮進號澎湖花火節、石垣島5日，3人內艙房每人12,999元起。



國內部分，澎湖花火節在即，雄獅獨家包場吹吹風景觀餐廳，賞花火不用人擠人，更安排航海王主題人物見面會，自由行4日玩好玩滿只要8,900元起，挑戰市場最低價。

▲COZZI Blu和逸飯店．桃園館與Xpark聯手，於2022年推出星級夜宿行程「Blu Night」。（圖／業者提供）



另外，位於桃園青埔的COZZI Blu 和逸飯店與Xpark日本八景島水生公園合作Blu Night，可輕鬆體驗與海共眠的升級饗宴；飯店回饋推出5、6月限定優惠專案 「Blu Night 宿海郊饗曲」，三人同行預訂「宿海奇遇」即享折扣，兩天一夜每人最低只要8,830元，含一泊四食及獨家夜探行程。另有周四「島嶼夢遊」一泊三食輕旅行版本，每人只要5,999元起。

▲COZZI Blu和逸飯店一泊四食的豐富異國美饌。（圖／業者提供）