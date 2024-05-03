繳稅單別丟掉！南港Buffet享第2人半價　唐吉訶德發票同享優惠

▲雙人同行並持今年度任一繳稅單據，敘日全日餐廳2人同行第2人餐費半價。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

又到了一年一度的5月報稅季，南港Buffet敘日全日餐廳推出限定優惠「繳稅不心碎」活動，持今年度任一繳稅單據，平日午餐享第2人半價優惠，而持有唐吉訶德南港店實體發票或消費明細，6月30日前也有同樣優惠。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第2人餐費半價優惠，可以經典泰菜、北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。

▲持驚安殿堂DON DON DONKI南港店實體發票或消費明細，敘日全日餐廳平日午餐第2人半價。（圖／台北六福萬怡提供）

此外，驚安殿堂DON DON DONKI南港店毗鄰台北六福萬怡酒店，即日起至6月30日，凡持有該店的實體發票或消費明細，可享敘日全日餐廳平日午餐第2人半價，以及粵亮廣式料理平日85折優惠。

敘日全日餐廳每季都會推出全新主題，目前餐廳限期供應泰國美食，包含必吃經典菜：冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等。另外，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味，品嚐經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等精緻甜點。

▲新竹喜來登「護師節」優惠，自助餐2人同行1人免費吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

另外，感謝為全民守護健康，堅守第一線崗位提供專業醫療照護的醫護人員，5月6日至5月16日，新竹豐邑喜來登大飯店館內4家餐廳推出專屬優惠，憑有效證件，盛宴自助餐廳下午茶餐期2位成人同行1人免費，迎月庭鐵板與日式料理送月見蕎麥麵，采悅軒中餐廳送花旗蔘燉雞湯，大廳酒吧送單片蛋糕。