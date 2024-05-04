從越南美食吃到墨西哥風味料理　4家飯店Buffet齊推異國美食節

▲茹曦酒店Sunny Buffet即日起推出多道清爽開胃的越式菜色。（圖／雲朗觀光提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻母親節聚餐商機，近期飯店紛紛在館內的Buffet餐廳推出異國美食節，像是台北福華大飯店提供墨西哥料理無限供應，礁溪寒沐酒店則是泰國料理吃到飽，而台北寒舍艾美酒店與茹曦酒店則是讓消費者大啖馬來西亞與越南美食。

▲台北福華大飯店彩虹座自助百匯即日起到6月30日推出「德墨美食盛宴」。墨西哥辣椒燒烤醬排骨。（圖／台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店

台北福華大飯店彩虹座自助百匯即日起到6月30日推出「德墨美食盛宴」，帶來經典和創意口味的塔可及玉米片等傳統小食，還有超狂海鮮桶、墨西哥海鮮沙拉、美式炸雞翅和吉拿棒等多樣特色冷、熱菜以及手工甜點。

「現烤乾酪辣味玉米片」在酥脆的玉米片上放入起司、莎莎醬、酪梨醬和辣椒乳酪等多種醬料，最後以噴槍炙燒起司；「玉米餅塔可」有炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味；其他還有「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」、「德州辣椒番茄燉牛肉」、「墨西哥起司雞肉酥餅」和「墨西哥海鮮湯」等料理。

▲墨西哥辣椒燒烤醬排骨。（圖／台北福華大飯店提供）

甜點方面，「墨西哥肉桂吉拿」是將肉桂粉搭配圓形吉拿棒，於中央擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點；「墨西哥巧克力戳蛋糕」則是把紅砂糖、酸奶麵糊混合可可粉，攪拌靜置熟成再低溫慢烤，出爐後再用小鐵棍戳出小洞倒入巧克力醬。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳於5月2日至7月31日熱情推出「沐夏饗泰」泰國美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳於5月2日至7月31日熱情推出「沐夏饗泰」泰國美食節，餐檯供應一系列經典泰國菜餚與街頭小吃，大啖泰式涼拌海鮮沙拉、火山排骨、是拉差炒錢鰻、檸檬海鱸魚等超過20道泰菜

其中泰式涼拌沙拉就有4款，以魚露、檸檬汁、新鮮辣椒等調味，包含爽脆酸辣的「青木瓜絲沙拉」、集結白蝦花枝等海味的「海鮮沙拉」、「泰式雞肉沙拉」及「泰式檸香豬五花」。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE泰國美食節供應的甜點。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

而起源於泰國曼谷夜市小吃的浮誇系美食「火山排骨」，將排骨與香料及蔬菜以小火慢煮至軟嫩，豎立堆疊成小山；「泰式是拉差炒錢鰻」將富含膠質的肥美錢鰻裹粉油炸後，與甜豆角及杏鮑菇一起，以是拉差辣醬及泰式燒雞醬大火爆炒。

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房推出「探索獅城」南洋美食節。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，自5月1日起至6月30日平假日午晚餐，推出「探索獅城」南洋美食節，餐檯規劃推出逾15款道地的新加坡與馬來西亞料理，從街頭小吃、大馬「煮炒」到頂級海鮮異國美饌應有盡有，包含肉骨茶、大馬沙嗲雞肉串、麥片海大蝦與松葉蟹腳咖哩叻沙湯等，活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。

▲麥片海大蝦。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

15款道地的新加坡與馬來西亞料理在活動期間通通吃到飽，人氣必吃的「池記蒸豆腐」，將炒香的蝦米與蟹肉，撒在蒸好的豆腐之上，再以馬來西亞美中美醬油調味，吃起來帶有淡淡鹹香，入口即化。「Mami雞」採用大馬進口的媽蜜醬炒製雞肉，並加入蜂蜜與棕櫚糖調味，入口酸甜糖醋撲鼻。「肉骨茶」採用超過十種以上的中藥材，與豬排骨一起熬煮6個小時，湯頭濃郁。

▲「荔枝鴨肉沙拉」將荔枝與烤鴨結合。（圖／雲朗觀光提供）

茹曦酒店

炎熱的夏天將至，茹曦酒店Sunny Buffet即日起推出多道清爽開胃的越式菜色，從沙拉、小點、主食到甜點共有10多道，全餐期在餐檯上無限供應，其中經典「松阪豬米線沙拉」，選用台灣的溫體豬，與越南傳統料理米線搭配，最後加上魚露、辣椒、九層塔及香菜進行調和。

Sunny Buffet也吃得到炸春捲、甘蔗蝦及炸蛋3款越南人氣小點。「炸春捲」以米製成的餅皮包裹餡料，內餡使用豬肉末、芋頭絲、冬粉及青蔥，經過油炸後，外皮金黃酥脆；「蝦漿甘蔗蝦」的外層特別採用黃色春捲絲，包覆著蝦漿及甘蔗條，炸過的甘蔗結實鮮甜，蝦漿Q彈滑口；「越式炸蛋」經過高溫油炸上色，帶有焦香口感，沾上特製的金桔辣醬，酸辣解膩。

▲「松阪豬米線沙拉」風味酸辣爽口。（圖／雲朗觀光提供）

無肉不歡的饕客們別錯過「焦糖豬肉」及「胡椒檸檬烤雞」。焦糖豬肉參考越式豬肉鍋的烹調手法，將炸過的豬肉炒至均勻上色，最後加上魚露、醬油及椰子水進行拌炒調味；胡椒檸檬烤雞看似簡單的料理，但工序卻相當複雜，雞腿肉需使用5種香料進行長時間的醃漬及按摩，隨後進入烤箱進行高溫烘烤到外酥內嫩，再搭配酸辣紅醬。