暑假出國玩！玩首爾、東南亞1.7萬起　可樂旅遊有專屬日本環球派對

▲可樂旅遊為旅客打造專屬日本環球影城「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假即將到來，已經開始規劃出國行程了嗎？可樂旅遊即日起推出一系列親子行程，包括搭遊輪2萬有找，可樂旅遊貴賓專屬日本環球影城「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，或跟團到韓國玩5天只要1萬7000元起優惠。

根據可樂旅遊觀察，暑假最受親子族群歡迎的­­­­­­遊程，除了蟬聯多年冠軍的樂園外，海島遊城、全包式懶人度假也漸受歡迎。業者特與日本環球影城攜手，打造可樂貴賓專屬的「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，派對將由超萌卡通人物熱情合照迎接旅客，一邊欣賞舞台表演，一邊享用豐盛美味的自助餐，5日團體行程可入住環球影城外圍飯店2晚、快速通關券4項券，以及奈良、嵐山等經典景點，限量價5萬5800元起，2位大人帶兒童不佔床，兒童再減1萬元。

▲拉斯維加斯。（圖／可樂旅遊提供，下同）



想利用暑假來趟長程旅行，則可以參考「美西FUN暑假」，9天遊程一次走訪迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園與好萊塢環球影城，更有經典大峽谷天空步道、好萊塢星光大道、拉斯維加斯等行程，2位大人帶兒童不佔床，兒童團費也現折1萬。

▲宿霧美景。



想要撿便宜的旅人千萬不能錯過韓國，首爾暑假5日遊只要1萬7000元起；東南亞部分首推越南峴港5日，除經典黃金佛手橋、巴拿山纜車、會安古鎮等景點，還特別入住會安海灘渡假村2晚、美居城堡酒店1晚。



想利用暑假更增溫親情的旅人，則最適合全包式懶人度假，如2022年全面翻新的「歌詩達莎倫娜號」，夏季航程走訪沖繩、石垣島、宮古島、九州與濟州，最低1萬7900元起。或入住Club Med系列飯店，包含日本北海道、馬爾地夫、印尼峇里島以及泰國普吉島，售價最低3萬5800元起。

▲雄獅夏季旅展開跑，挪威郵輪奮進號內艙房每人1萬2900元起。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

搶攻夏季出遊商機，雄獅旅遊即日起至6月3日舉辦夏季旅展，早鳥預購每人可享最高1萬5千元折扣，還有國際自由行、郵輪驚喜價，以及機票買一送一等限量搶購，優惠下殺45折起。另外，挪威郵輪奮進號澎湖花火節、石垣島5日，3人內艙房每人1萬2999元起。

雄獅旅遊今年暑假還獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅，5日行程5萬9900元起。

喜歡海島度假的旅客，今年夏天一口氣增加長灘島、普吉島、富國島包機直飛，最快2.5小時就可以直奔度假天堂。長灘島安排浮潛、風帆船、香蕉船等水上活動，入住五星飯店再享精油SPA及奢華下午茶，5日行程1萬9900元起，兩人即可成行；普吉島除了暢遊大小PP島，還能乘坐豪華VIP私人帆船遊艇前往最新開發的納卡島海灘，5日行程2萬3999元起，另可選擇ClubMed方案享受全包式海島假期。

▲皇家加勒比郵輪最新「海洋烏托邦號」。

長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅旅遊規畫美加雙國新玩法，一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市，長榮航空美加雙國12日13萬2900元起；還有7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將會是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日19萬5900元起。