張員瑛點名西瓜烏龍賣破萬杯　珍煮丹「小玉西瓜系列」新上市

▲珍煮丹推出全新「小玉西瓜系列」。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因南韓女團IVE人氣成員張員瑛一句「想喝西瓜烏龍茶」，意外讓珍煮丹的「西瓜烏龍」爆紅，狂賣破萬杯，討論度爆表。為迎接炎炎夏天，珍煮丹推出全新「小玉西瓜系列」，選用香甜黃肉西瓜榨成汁，分別搭配茉莉花、蕎麥打造2款限定飲品，7月1日起正式開賣。

▲▼「小玉西瓜系列」一共推出2飲品選擇。

夏季是小玉西瓜的盛產期，珍煮丹推出全新「小玉西瓜系列」，其中「小玉西瓜茉莉」是把小玉西瓜榨成汁，搭配茉莉、玉蘭花的雙重花香，打造清爽回甘口感，售價65元起；「小玉西瓜麥麥雪沙」選用小玉西瓜加入蕎麥、牛乳打成清涼冰沙，每一口還都咬得到蕎麥顆粒，售價75元起，7月1日於全門市上市。

▲大苑子火龍果季報到。（圖／大苑子提供）

大苑子近日則迎來「火龍果季」，一共有3款限定飲品，其中「百變火龍冰沙」是嚴選新鮮火龍果打成綿密冰沙，再加入百香果汁提味、蘆薈增加咀嚼口感，每杯售價85元；「火龍果翡翠」選用火龍果加上翡翠綠茶、Q彈愛玉打造清爽口感，售價70元；「甜橙火龍果」則是綠茶為底，搭配火龍果、柳丁的組合，售價70元。

台北市府夢想店同步推出芒果與火龍果霜淇淋交織的「夏日繽紛霜淇淋」，一支就能吃到雙口味，也有單口味選擇包括「百變火龍霜淇淋」、「愛文芒果霜淇淋」，每支售價皆為110元，凡購買飲品則可用89元加價購。

為歡慶新品上市，大苑子APP周三會員日（7月2日）可享「大杯火龍果翡翠第2杯半價」優惠。另外，7月份加入APP會員，還可獲得「大杯火龍果翡翠買1送1優惠券」及「50元折價券」。