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Mister Donut「買1送1」慶統一獅上半季封王　只有9天

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲慶統一獅上半季封王，Mister Donut推買1送1優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶統一7-ELEVEn獅隊奪下中華職棒36年上半季冠軍，甜甜圈品牌「Mister Donut」祭出限時9天「買1送1」優惠，只要買飲料即可免費吃甜甜圈1個。

賀統一獅上半季封王，Mister Donut即日起至7月8日於全門市推「買1送1」優惠，只要購買任一現做飲品就送蜜糖波堤1個，可補差額換購價高品項，提醒須在門市出示指定畫面即享優惠，各門市數量有限、售完為止。

▲▼統一封王優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

▲7-11統一獅封王優惠。（圖／業者提供）

同為歡慶統一獅隊奪下上半季冠軍，7-11網羅逾300款指定品項包括常溫、冷藏、泡麵、冰品、甜點、熱狗、麵包等商品可享同類別「任選第2件5折」優惠；還有咖啡飲品好康包括CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買2送2、CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買2送2、CITY TEA冰淇淋紅茶及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2等。

OPENPOINT行動隨時取則加碼推出CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大厚乳拿鐵買2送2、燕麥拿鐵2杯99元、CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2等組合優惠，數量有限，售完為止，限7月31日前兌換完畢。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 買1送1 統一7-ELEVEn獅 中華職棒 7-11

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