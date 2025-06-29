▲蘇澳最新室內景點「免睡殿」是全台首創的床墊樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭又有新的親子景點！位於蘇澳的「免睡殿」，是全台首創以「床墊」為主題的室內樂園，讓旅客能在這裡瘋狂跳躍、大打枕頭戰，讓大人小孩玩到不想回家。

▲▼免睡殿館內空間，舖有66張特製床墊。（圖／記者蔡玟君攝）

「免睡殿」於今年5月底正式開幕，館內鋪設66張訂製床墊，讓大人小孩盡情跳躍。為保障安全，園方選用去除M型彈簧、邊緣加強柔軟度的床墊，但也規定參加者體重需低於105公斤，並不建議心血管疾病、孕婦、氣喘患者及身體不適者進場；兒童則需由年滿20歲以上成人全程陪同。

▲▼進入前必須聽取說明，並換上止滑襪。（圖／記者蔡玟君攝）

入館每人門票100元並贈送一雙亮橘色止滑襪，整場體驗約為40分鐘，包括10分鐘聽取安全說明並簽署同意書，以及30分鐘體驗時間，不過業者笑著表示「許多人玩10分鐘就累到不行」。

▲關卡之一的「今天跳拍了嗎」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「打擊瞌睡蟲」為丟飛盤遊戲。（圖／記者蔡玟君攝）

全館設施圍繞「跳躍」概念設計，並設有5大關卡，包含跳高拍感應器的「今天跳拍了嗎」；「打擊瞌睡蟲」為2人對決遊戲，一人穿上魔鬼氈背心，一人丟飛盤比準度。

▲「枕頭攻防戰」考驗你的平衡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能踢足球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲難度最高的「跳痛模仿王」。（圖／記者蔡玟君攝）

「枕頭攻防戰」實現大人小孩想要盡情打枕頭戰的夢想，不僅比平衡度也比戰略性，還有在床墊上踢足球的「床上睡足賽」。而難度最高的「跳痛模仿王」，則必須在床墊上模仿牆上投影，並作出相同動作才算過關，保證玩完大汗淋漓。

▲同樣是室內親子景點的「歪歪球」，有12種球類遊戲可以玩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蜡藝蜡筆城堡（圖／業者提供）

蘇澳的親子景點眾多，除了「免睡殿」外，鄰近景點還有「歪歪球」樂園，提供12種球類遊戲並結合丟球與拋球關卡，包括巨大彈珠檯、漂浮西瓜球、西洋刺球等。想要靜態一點也有蠟筆觀光工廠「蜡藝蜡筆城堡」可以體驗DIY活動。隨著夏日到來，不管是想躲避大太陽還是下雨，這幾處室內景點都能讓家庭旅客玩上一整天。