魷魚遊戲7米娃降臨北市「人潮曝」　巨大跳繩、打畫片3日免費玩

▲《魷魚遊戲3》7公尺高「英熙」、「哲秀」矗立兩廳院廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

真人版《魷魚遊戲》現身台北！為宣傳《魷魚遊戲》第三季，「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」今起在台北中正紀念堂登場，7公尺高「英熙」、「哲秀」矗立兩廳院廣場，還有劇中打畫片、抓石子、跳繩等關卡可現場排隊免費玩，而全球僅有的「巨大跳繩挑戰賽」，線上預約已滿，但也開放現場排隊體驗。

▲▼「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」今起一連8天開跑，下午湧進眾多人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

台北被選為《魷魚遊戲3》全球宣傳城市之一，從6月29日至7月6日，民眾赴中正紀念堂，映入眼簾的是「英熙」娃娃，加上第三季登場的「哲秀」巨型人偶，7公尺高的身影氣勢滂薄，手牽著跳繩，橫跨整座兩廳院廣場。

▲▼「跳繩挑戰賽」就在巨型「英熙」、「哲秀」之間玩；每攤至少排20公尺以上人龍。（圖／記者彭懷玉攝）

拍完巨型英熙、哲秀人偶，現場設置多項「小魷戲」，包含劇中的打畫片、抓石子、踢毽子等經典關卡，都一一被搬到現場，還能與粉紅守衛合影，沈浸在劇中的詭異氣氛。另外，劇迷不陌生的「西裝男」也在現場，民眾可與他挑戰打畫片，記者親臨現場觀察，發現每攤至少排20公尺以上人龍，初估每項遊戲要等候半小時以上。

▲▼劇迷不陌生的「西裝男」也在現場，民眾可與他挑戰打畫片； 抓石子、踢毽子也能排隊玩。（圖／記者彭懷玉攝）



值得一提的是，「巨大跳繩挑戰賽」並不是真的跳繩，是以電子LED感應，跳過後會顯示綠燈，沒跳過呈現紅燈，需提前線上預約體驗，雖說活動網站顯示已報名額滿，據服務人員表示，有開放現場報名，每半小時提供30位民眾供體驗，但依照現場人潮而定，不保證一定玩得到。

▲▼「跳繩挑戰賽」開放現場體驗；粉紅守衛現場巡迴，可以與他合影。（圖／記者彭懷玉攝）



「巨大跳繩挑戰賽」今日將持續到晚上8點，接著在晚間7點起，中正紀念堂將被粉紅燈光籠罩，營造出決戰場地的沈浸式詭譎氣氛，點燈持續到晚間10點。

▲打卡贈英熙和哲秀涼扇。（圖／記者彭懷玉攝）



錯過了今天，下周末7月5日、7月6日為活動最後兩天，從早上10點到晚間8點，都能體驗各項「闖關小魷戲」及「英熙與哲秀巨大跳繩體驗」，挑戰成功的玩家還有機會獲得神秘小禮物，打卡則贈送英熙和哲秀涼扇。