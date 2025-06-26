「安平－馬公」交通船7/8首航！航班、票價一次看　2.5小時就到

▲「台南安平－澎湖馬公」交通船將開航。（圖／翻攝自詠傑海運－雙吉福氣輪臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假旅遊旺季即將展開，為推動跳島旅遊及海洋永續觀光發展，台南市政府今（26日）宣布，將自7月8日起正式開航「台南安平－澎湖馬公」的觀光交通船航線，採每周二、周五各1班往返，由安平港直航馬公港，單程航行時間約2.5小時，全票原價1500元，試營運期間特惠價999元，半票為600元。

台南市政府表示，過去台灣旅客前往澎湖大多仰賴空中交通，面臨機票難訂與候機不便，此次開通「安平－馬公」航線，將大幅改善交通選擇，提升旅運彈性。旅客可搭船前往澎湖欣賞煙火、享用新鮮海產，也可從澎湖回程台南體驗古城文化、美食老街與特色伴手禮，打造跳島旅遊新模式。

▲安平港示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

▲2025澎湖國際海上花火節正舉行中。（圖／澎湖縣政府提供）

「安平－馬公」觀光船航班由雙吉福氣輪營運，首航將於7月8日正式啟動，航班規劃每周二與周五各一班往返，從安平商港第4號碼頭出發，船隻可容納149名旅客，搭船旅客請由新樂路、新信路管制站進入安平港旅客服務中心報到並完成安檢。

目前船票以試營運優惠價銷售，全票999元、半票600元，兒童（3歲以上未滿12歲）、年滿65歲長者、本國籍身心障礙者及1名陪同者適用半票優惠；未滿2歲嬰兒則收取保險票價200元。團體票可另行洽詢議價，旅客如需購票與航班查詢，可搜尋「詠傑海運－雙吉福氣輪」臉書粉絲專頁。