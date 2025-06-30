肥前屋歇業震撼老饕　台北鰻魚飯名店還有這8家

▲肥前屋昨日歇業，但台北市仍有多家鰻魚飯專賣店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

知名鰻魚飯餐廳「肥前屋」昨天歇業，消息曝光以後，讓許多網友感到錯愕不捨。不過，老饕別難過，台北市仍有多家鰻魚飯專賣店，以下整理8家資訊供大家參考。

▲「四代目菊川」的名物一本重。（圖／記者黃士原攝）

四代目菊川

2023年被橘焱胡同餐飲集團引進台灣的「四代目菊川」，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內特選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水份不會過度流失並保留適當的油脂。

四代目菊川與眾不同的「名物一本重」與「名物一本鰻」，都是整尾未切的鰻魚，選用的食器則是江戶時代延續至今、日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，其保溫性極佳，容器可長時間保持約在50、60度溫感狀態，使鰻魚飯上桌後以最佳狀態的讓客人從第一口吃到最後一口。

四代目菊川台北中山店

地址：台北市中山區南京東路二段63號

電話：02-2511-5058

▲板前屋蒲燒鰻魚飯。（圖／記者黃士原攝）

板前屋

板前屋原本就是串燒店，但老闆因為喜歡吃鰻魚，因此也開始賣起鰻魚料理，為了顧及鰻魚品質，老闆還大手筆地請專業人士來幫他養鰻魚，他還交待養鰻魚的人飼料等等的不要省，就是要幫他養出品質最好的鰻魚。而且自己養鰻魚也不怕缺貨或大漲價，可以持續烤出好吃的鰻魚給大家吃。

板前屋

地址：台北市南港區研究院路一段88號

電話：0958-787-898

▲三河中川屋的鰻魚三吃。（圖／記者黃士原攝）

三河中川屋-中山本店

日籍老闆中川浩希頂著新加坡米其林必比登推介餐廳主廚的光環，來台創立自己的首家店「三河中川屋」，而且擁有20多年處理與烤鰻魚的功力，中川浩希堅持客人點完餐後，鰻魚現殺現烤，讓客人吃到最新鮮美味的鰻魚飯。

三河屋採用的是台灣雲嘉南的鰻魚，一律活鰻送抵餐廳，廚房裡有鰻魚專屬的靜置水箱，等到客人點完餐，立即殺鰻、烤鰻，中川浩希殺鰻只需10秒。殺完鰻接下來就是烤鰻，來自名古屋的中川浩希鰻魚處理方式屬於關西派，開腹去骨之後直接用鐵籤串起燒烤，因此口感外酥內軟。

三河中川屋-中山本店

地址：台北市中山北路一段53巷3號1F

電話：02-2562-0302

▲魚庒的鰻魚飯。（圖／取自魚庒-日本百年鰻料理專門店臉書）

魚庒

埼玉縣百年鰻魚飯專門店唯一一間海外分店，餐廳採以木質為主的日式裝潢，並在餐桌之間設有間隔，增添隱私與舒適度。選用外銷的台灣鰻魚，以先蒸後烤的關東風格料理，搭配飽滿的米飯。2022年起獲得米其林入選餐廳。

魚庒

地址：台北市中山區中山北路一段83巷24號

電話：02-2531-8611

▲江戶川鰻重（大）。（圖／記者黃士原攝）

江戶川

「江戶川」是日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店，創立已有60餘年，京都、大阪、奈良、兵庫、福岡都有分店，雖然分店都在關西為主，但因為當初是跟東京的江戶川學習技藝，因為鰻魚料理方法是遵從日本關東地區的傳統烹調技術，先烤後蒸再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」。

江戶川 台北中山店

地點：台北市中山區中山北路一段105巷14號

電話：02-2511-0993

▲小倉屋鰻魚飯。（圖／記者黃士原攝）

小倉屋

小倉屋鰻魚料理承襲田舍庵關西流派的技法，從魚腹剖面、使用長鐵籤串，並在皮肉比例約3:7處下籤串。同時，田舍庵第三代傳人緒方弘還融入自身鑽研的心得，研究出屬於自創一格的田舍庵烤鰻技法，捨棄烹蒸流程，鰻魚由生烤到全熟的全火烤，但中途會進行3次澆水降溫，主要因鰻魚頭尾等位置有厚薄差異，過程中需隨時移動並過水降溫，以達均勻受熱效果。在燒烤過程中同時分3次淋上由小倉屋獨特鰻醬。

小倉屋

地址：台北市大安區光復南路280巷27號

電話：02-2721-8555

▲劍持屋的鰻魚飯。（圖／記者周宸亘攝）

劍持屋

劍持屋的鰻魚是使用三尾一斤鰻，進到店裡都是活鰻，每天早上現殺、去骨處理。接著先將鰻魚烤到7-8分熟，這樣才能把多餘的魚刺挑起來，再來就是把鰻魚蒸軟，然後再反覆的刷上獨家醬汁進烤爐烤，讓醬汁可以滲入鰻魚肉。除了建國店，

劍持屋建國店

地址：台北市中山區建國北路二段258巷31號

電話：02-2516-0951

▲濱松屋有新業主接手營運。（圖／取自濱松屋臉書）

濱松屋

在台北經營30年，曾於2018年獲得米其林必比登推介的鰻魚飯名店「濱松屋」，老闆村松雅一因年紀增長、病痛纏身，去年11月3日結束營業。不過已有新業主接手，除了秉持原老闆的經營理念，原班人馬也留任，包括擁有28年經驗的主廚鄭師傅，繼續提供經典鰻魚飯。

濱松屋

地址：台北市中山區林森北路119巷12號

電話：02-2567-5705