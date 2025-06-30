礁溪3間風格小店！品味療癒日式咖啡牛奶　咖啡廳逗貓吃早午餐

▲礁溪今年初新開幕的日式咖啡牛奶飲品店「大人牛乳」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪向來是北台灣民眾度假首選，當地也越來越多創意與風格的小店值得一訪。《ETtoday新聞雲》就整理3間礁溪特色飲品與咖啡店，無論是泡完湯後來一瓶充滿日式風情的咖啡牛奶，或走進彷彿澡堂般的咖啡廳享用甜點，愛貓的你也有可愛的貓咪咖啡廳，為旅程增添更多驚喜。

▲「大人牛乳」店舖外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

1.大人牛乳

今年初新開幕的「大人牛乳」，是一間日式咖啡牛奶專賣店，店舖走簡約文青風格，將所有焦點留給產品本身。業者創業靈感來自日本人泡湯後習慣喝一瓶咖啡牛奶的文化，且那份味覺記憶是在台灣沒有的，因此經過長時間研究，選用花蓮吉蒸牧場低溫殺菌鮮乳、北海道產白糖，以及位於冬山鄉的世界冠軍烘豆師「GK Coffee」提供的咖啡豆製作產品，希望讓旅客也能喝得到自己記憶中的美好滋味，業者也強調，日式咖啡牛奶並非拿鐵。

▲店內產品簡單，但從甜度、牛奶比例創造出不同風味。（圖／記者蔡玟君攝）

為滿足不同年齡層，大人牛乳推出4種口味，包括經典比例的微糖口味「小大人」，還有無糖版本的「真大人」、多奶微糖的「小小孩」，以及黑咖啡「正港大人」，並以最佳溫度的8度提供給旅客，甚至在打出名號後，為回頭客推出家庭號版本。

▲▼礁溪日式澡堂風格咖啡廳「FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

2.FURO CAFE

「FURO CAFE」以讓旅客走進店裡就能享受一場茶飲、咖啡浴為店鋪概念，由於老闆喜愛日本文化，將店內空間打造成日式澡堂，並用檜木澡盆盛裝飲料與甜點，新奇有趣的設計讓人印象深刻。

2樓用餐座位區分為2區塊，一區為無印良品風格高腳椅，一部分則設計成澡堂風格，以白色與深灰色磁磚砌成階梯狀，再放上一個個坐墊與木頭矮凳，搭上海藍色透明小茶几，最後再用日式澡堂常見的檜木澡盆或塑膠盆承裝餐點送上，讓人彷彿真的置身在日本澡堂一般，且會搭配櫻花季、楓葉季節做不同主題設計。

▲▼礁溪熱門貓咪咖啡廳「萬記商行」。（圖／記者蔡玟君攝）

3.萬記商行

「萬記商行」是間鄰近國道的貓咪咖啡館，不僅有6隻可愛的貓咪「坐檯」，店內的早午餐與蛋糕、咖啡也都有滿滿的貓咪元素，其中「義式起司辣肉醬」更是必點招牌；業者也在室外佈置野營風格桌椅、大量綠植，讓旅客用餐之餘，也能盡情拍照打卡。

前來萬記商行用餐需注意的是，貓咪可以摸，但禁止抱貓，讓貓咪們以自在的方式在店內走動，幸運的話，牠們也會跳上椅子或桌子親近顧客。