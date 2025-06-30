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歌詩達郵輪超狂優惠　一人付費全家出遊

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

準備尖叫了！歌詩達郵輪莎倫娜號超狂優惠開跑，今年暑假指定航次，獨享「三人同行，只收一人費用」，怎麼算都划算，海陸一次瘋玩！

歌詩達郵輪超狂優惠 一人付費 全家出遊（圖／歌詩達郵輪）

▲莎倫娜號超狂優惠，指定航程三人同行兩人免費。（圖／歌詩達郵輪）

現在預約歌詩達郵輪莎倫娜號基隆出發的指定航程，三人同行，兩人免費，內艙/外艙/陽台艙皆可選，郵輪親子娛樂、設施豐富，全家更能輕鬆玩日本沖繩及離島（石垣島、宮古島），還有九州地區的佐世保、鹿兒島！

歌詩達郵輪超狂優惠 一人付費 全家出遊（圖／歌詩達郵輪）

▲海上滑水道，更刺激更好玩。（圖／歌詩達郵輪）

以沖繩5天為例，7/23、8/10、8/19、8/27出發的基隆－沖繩－沖繩－石垣－基隆自主遊5天，還有8/23出發的基隆－沖繩－沖繩－宮古－基隆自主遊5天，每個停靠點都精彩，沖繩（那霸）特別停靠港口一晚，保留更多岸上觀光以及吃美食、逛街的時間，跳島玩法CP值超高。

歌詩達郵輪超狂優惠 一人付費 全家出遊（圖／歌詩達郵輪）

▲沖繩看海、跳島趣，CP值超高。（圖／shutterstock）

7/27出發的基隆－佐世保－鹿兒島－基隆自主遊6天，從台灣航向日本九州地區，首站停靠北九州的佐世堡，以美式漢堡、檸檬牛排聞名，經典景點包含九十九島海灣風光與九州最大的豪斯登堡主題樂園。第二站的鹿兒島，位於南九州，以櫻島火山為代表性地標；此地的仙巖園，也是日本大河劇《篤姬》片中的重要場景。此外，鹿兒島縣指宿市更以日本少見的天然砂蒸溫泉聞名。

歌詩達郵輪超狂優惠 一人付費 全家出遊（圖／歌詩達郵輪）

▲在莎倫娜號，體驗滿滿的味蕾享受。（圖／歌詩達郵輪）

跟著歌詩達郵輪莎倫娜號玩日本，旅程從登船就開始，看秀、跑趴、游泳、戲水、水療、健身…，船上有滿滿的娛樂活動隨你體驗；一天三餐也能吃到不同的美食，牛排、漢堡、披薩、冰淇淋…中西料理應有盡有，就像全家人的海上遊樂園一樣，大人小孩都能找到自己喜歡的玩法，享受最豐盛的義式歡樂。

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程
★三人同行 兩人免費
★指定航程，內艙/外艙/陽台艙皆可選
7/27｜佐世保-鹿兒島6天
8/4｜沖繩-石垣島4天
7/23、8/10、8/19、8/23、8/27 ｜沖繩5天

詳見：
歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW
歌詩達郵輪LINE官方帳號_https://line.me/ti/p/~@928bhgik

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 日本沖繩 石垣島 宮古島 莎倫娜號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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