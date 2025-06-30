藏壽司再度聯名《名偵探柯南》　20款扭蛋7/4起限時2周登場

▲藏壽司x《名偵探柯南》20款扭蛋7月4日登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

劇場版電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》上映中，藏壽司20款聯名扭蛋將於7月4日登場，包含8款徽章、8款裝飾掛飾以及4款紙膠帶。同時還有全新滿額贈活動，消費達指定金額並完成任務，即可獲得行李吊牌，共4款隨機贈送。

《名偵探柯南：獨眼的殘像》6月25日上映，粉絲湧入戲院觀看，而藏壽司也再度與柯南聯名，推出20款扭蛋，7月4日起至7月17日限時登場，分別是8款以2025年大阪萬國博覽會為靈感設計的「名偵探柯南徽章」，角色涵蓋江戶川柯南、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、服部平次、遠山和葉、赤井秀一和安室透。

▲名偵探柯南徽章共有8款。（圖／藏壽司提供）

▲名偵探柯南裝飾掛飾也有8款。（圖／藏壽司提供）

8款「名偵探柯南裝飾掛飾」則是Q版角色穿上江戶風格的服裝設定，手上分別拿著藏壽司經典品項，像是柯南拿著鮪魚握壽司、毛利蘭則是拿鮮蝦壽司、毛利小五郎手握日式蒲燒鰻魚等。另外還有4款「紙膠帶」。

此外，7月4日起凡至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿1000元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram並加入藏壽司官方 Line 好友並綁定會員，即可獲得限量「名偵探柯南行李吊牌」。

▲壽司郎VTuber聯名周邊「盲袋胸章特典」。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼「Gawr Gura 鯊鯊」後，台灣壽司郎6月16日再度與虛擬YouTuber團體「降臨 Advent」合作，全台門市同步推出4款聯名餐點，分別是鮭魚玉子卷、肉蛋豆皮壽司、塔塔醬炸雞軍艦與炙燒鮮蝦雙味，凡於店內點購任一聯名餐點，即可獲得「角色插卡」（8款）1張與「盲袋胸章特典」（12款）1份，每份100元，內含餐點、插卡與胸章，款式隨機出貨，全台限量40萬份，售完為止。

▲盲袋Q版飯友壓克力磚。

除了聯名餐點，還有兩波加價購活動，6月16日起，內用單筆消費滿600元，可用200元加購「盲袋Q版飯友壓克力磚」1個，滿1200元可加購2個，一次最多可加購3個，共5款隨機出貨，全台限量4萬個。7月14日起內用單筆消費滿600元，可用500元加購「大桌墊滑鼠墊」1個，滿1200元可以加購2個，一次最多可加購3個，全台限量3萬個。