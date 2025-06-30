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萬華隱藏版亮點公開！龍山寺藏西方人偶　青草茶功用一覽

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲舊名艋舺的萬華，是台北市第一個開發的區域。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

舊名艋舺的萬華，是台北市第一個開發區域，同為北部最早的商港之一，人潮聚集便需要倚靠神明祈求出入平安，於是形成當地的廟宇文化。《ETtoday新聞雲》實際走訪萬華兩大廟宇和青草巷，揭秘其中必看亮點。

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「龍山寺」創立於清朝1738年，由福建泉州的移民所建。（圖／記者彭懷玉攝）

龍山寺
說到萬華，許多人腦海中會浮現「龍山寺」，這座香火鼎盛的廟宇創立於清朝1738年，最初由福建泉州的移民所建，主要供奉觀世音菩薩，以及月下老人、華佗仙師、文昌帝君等神明，一共有三殿。

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼主要供奉觀世音菩薩（提醒：拍攝神明需側拍，以示尊重）；「荷蘭人扛香爐」是龍山寺隱藏版亮點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

龍山寺熬過颱風、地震，甚至是第二次世界大戰，未受重大損壞，透過信眾的募捐和政府維護，歷經三次重建才有現在的樣貌。其中，少數眼尖的人會發現，香壇旁的雕塑不是龍或其他亞洲元素，竟是「西方面孔的人偶」，導覽員解釋，清朝移民過來台灣的執政者，因民族主義興起，氣憤荷蘭人曾統治過我們，便想出以「荷蘭人扛香爐」作為懲罰，如今成為龍山寺令人莞爾的隱藏版亮點。

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼精雕細琢的藻井、雕刻、彩繪裝飾都極為精美；月下老人前絡繹不絕的信眾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龍山寺,萬華旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

導覽員表示，從建築規模，可以看出龍山寺的重要性，抬頭一看，精雕細琢的藻井，在清朝建立時沒有用任何膠水和釘子，十分考驗匠師的功力。寺內的雕刻、彩繪、木雕等裝飾都極為精美，尤其是廟門上的大雕與各式神像，值得細細觀賞。

▲青草巷,萬華青草巷。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼西昌街224巷中，更聚集10多家藥草店，販賣各式藥草包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲青草巷,萬華青草巷。（圖／記者彭懷玉攝）

青草巷
夏日炎炎，來一杯青草茶消暑！位於龍山寺附近的西昌街上，飄散一股濃濃的青草香味，就知道到了聞名海外的青草巷。尤其在224巷中，更聚集10多家藥草店，販賣各式藥草包，可以帶回家煮或是隨手買上一杯。據說艋舺開墾之初，當時流行疾病相當多，但是有證照的中醫卻極少，青草藥店就成為民間診療的主要機構。

其中，在地矗立50年的「安安青草店」，除了清熱解毒的青草茶、苦茶，還有養顏美容的洛神花茶，以及冬瓜茶、魚腥草茶、石蓮花原汁等各式品項，青草茶口味濃醇不甜膩，一口下肚瞬間降溫。

▲青草巷,萬華青草巷。（圖／記者彭懷玉攝）

▲在地矗立50年的「安安青草店」，除了清熱解毒的青草茶、苦茶，還有養顏美容的洛神花茶。（圖／記者彭懷玉攝）

許多人對藥草功用不了解，青草巷知名店家「老濟安」的第三代傳人王柏諺分享，青草茶主要是解毒和降火氣，苦茶則走肝的解毒；咸豐草能幫腸胃解熱；仙草主要在降腦壓，但仙草凍是否有同樣效果就要看濃度。薄荷則能幫皮膚散熱，魚腥草味道強，主攻肺部保養，專攻咳嗽。

▲「老濟安」的第三代傳人王柏諺分享青草茶功效，體驗製作台式香料紅酒包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「老濟安」的第三代傳人王柏諺無私分享青草茶功效；體驗製作台式香料紅酒包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「老濟安」的第三代傳人王柏諺分享青草茶功效，體驗製作台式香料紅酒包。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，新冠肆虐期間，清冠一號幾乎人手一包，王柏諺說，其藥材6成是青草，有薄荷幫助發汗、紫蘇抗病毒，主要緩解肺部和呼吸道，老中藥鋪的配方基本上大同小異。而「老濟安」除了有客製化保養茶飲，跟隨節氣也推出台式香料紅酒包、端午香包等應景手作體驗，並舉辦各式中式藥草講座，將這近一甲子的古老智慧流傳下去。

▲艋舺福德宮是萬華第一座土地公廟,艋舺福德宮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲來到長沙公園前的小十字路口，會看到紅瓦屋頂的「福德宮」。（圖／記者彭懷玉攝）

艋舺福德宮
走過艋舺青山宮，來到長沙公園前的小十字路口，會看到紅瓦屋頂的「福德宮」，雖說廟宇很迷你，知名度也不如龍山寺，卻是艋舺第一座土地公廟，是當地人求財必拜的香火熱點，別錯過左下角的虎爺公，是招財關鍵。

▲艋舺福德宮是萬華第一座土地公廟,艋舺福德宮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼艋舺福德宮是萬華第一座土地公廟，是當地人求財必拜的香火熱點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲艋舺福德宮是萬華第一座土地公廟,艋舺福德宮。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 龍山寺 青草巷 艋舺福德宮 艋舺旅遊 萬華旅遊 臺北就是香

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