挖寶宜蘭小吃！開箱Google地圖好評牛肉麵　湯頭自帶蒙古鍋中藥香

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

Google評價不錯的牛肉麵店「老豫仔招牌牛肉麵」，一邊是老豫仔牛肉麵店，對街則是老豫仔水餃館，心想應該是同一家開的吧，查了一下原來水餃也很厲害！

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▲這次來吃晚餐，差不多6點多，店裡的客人已經快坐滿了，生意真的好！

▲小菜區很吸引人，種類多，價格也不貴，這次拿了豬肝、皮蛋豆腐、涼拌豆皮絲等。

▲味道都很不錯，尤其愛涼拌豆皮絲，酸酸甜甜的很開胃。

半筋半肉湯麵

牛肉塊牛筋都給的很多，大塊又厚實，而且牛肉塊跟牛筋咬起來的口感比想像中的嫩，因為紅燒的顏色深，肉看起來又厚又大塊，總覺得咬起來應該會蠻有嚼勁的，沒想到很軟嫩，牛筋也是又軟又Q！上頭還加了點香菜，湯頭有點油，喝起來帶點蒙古鍋的那種中藥香氣，另外還多了香菜的香味，所以很喜歡這種組合。

食後心得

不只是有蔥花，還有香菜提味，麵條部分也好吃，這碗牛肉麵我喜歡！老豫仔牛肉麵的口味算重，不過吃起來不會到死鹹的地步，跟朋友都覺得還蠻好吃的，只是稍微油膩了點。

老豫仔招牌牛肉麵

地址：宜蘭市復興路一段48號

電話：03－936－9259

營業時間：11：00－20：30 周三公休



水晶安蹄 不務正業過生活

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