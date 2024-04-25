最大獎免費吃一年份義大利麵　台中HUN混10周年推夾娃娃機活動

▲台中HUN混的橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。（圖／台中HUN混提供）

記者黃士原／台北報導

台中「HUN混」是一中街商圈的人氣義大利麵餐廳，親民價格深受在地人喜歡，今年餐廳邁入10周年，祭出各項餐飲與活動優惠，除了推出限定夾娃娃機活動，最大獎是免費招待一年份的義大利麵，而5月10日還供應100份的10元橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。

2014年初創的「HUN混」一中店，親民價格深受在地人喜歡，其中「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」微酸爽口的茄紅醬與甜濃奶香的白醬完美中和，加上爆量蛤蜊，平價且不手軟的份量更獲得學生族群的喜愛，成為來店必點招牌料理，10年來賣出將近50萬份。

▲台中HUN混10周年推夾娃娃機活動。（圖／台中HUN混提供）

今年餐廳邁入10周年，祭出各項餐飲與活動優惠，4月19日至5月19日，一中店、逢甲店推出用餐消費滿799元可體驗夾娃娃機活動，獎項除現金折價券、各項週邊商品，還有橘醬爆炸蛤蜊麵免費招待一年份，拍照打卡可以免費再玩一次。5月10日將供應100份的10元橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。

▲莆田推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜、青龍雙椒小炒肉等7款新菜。（圖／王品提供）

另外，王品代理的新加坡品牌「莆田」台灣大道店耗資千萬改裝，昨天重新開幕，店裝運用深藍色調搭金屬元素，營造高雅輕奢氛圍，並推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、黑蒜老鴨煲等7道新菜、每桌餐前還可選擇紳士烏龍茶或龍眼木質紅茶任一款，讓用餐體驗再升級。歡慶母親節，5月1日至5月19日，到全台莆田門店與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會抽中1280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田名菜極上盛饌海陸盆菜。