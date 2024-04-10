在地人氣極高的羊肉熱炒！好吃又平價老店炒功一流　龜山宵夜推薦

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

桃園龜山山鶯路這家「北港炒羊肉」，是在地人氣極高的平價熱炒店，晚餐時段一開門營業就快坐滿，開到凌晨宵夜時段生意更是火熱，是桃園龜山吃宵夜熱炒的好地方。菜單推薦必點生炒羊肉，150元起的熱炒價格，好吃又平價推薦指數才會那麼高！

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生意超好！想吃得早點來

營業時間為下午5點到凌晨12點半，早已耳聞生意非常好，所以刻意趕在晚餐尖峰時段前抵達，果然順利的直接入座。吃完要離開時大約六點多，整間店裡裡外外幾乎快要坐滿，無論內用外帶客人都很多，建議大家可以的話還是早點來。

生炒羊肉150元

小份150元的生炒羊肉，份量上相當夠誠意，一看就知道是過癮的重口味，生炒羊肉絕對稱得上「北港炒羊肉」必點招牌，如果來到這裡沒有點上一盤，可以說就白來啦！沙茶羊肉炒得十分夠味，空心菜的口感也很爽脆，稍高的油度建議還是要趁熱吃，冷掉的話鹹度會變得更重。

炒劍筍150元

炒劍筍同樣是很多網友推薦的必點菜色，雖然勾芡勾的有點重，但味道我是喜歡的。酸酸辣辣同樣是重口味的下飯聖品，和生炒羊肉搭配著吃，很容易一不小心就嗑掉大半碗白飯，這就是「北港炒羊肉」的魅力呀！

總結

「北港炒羊肉」在地開業應該有超過40年的歷史，是很多桃園龜山民眾吃熱炒、宵夜的首選，喜歡生炒羊肉的人，我覺得相當有一吃的本錢，老店靠的完全是炒功真實力啊！

菜單

光是熱炒類就有好多選擇，搭配炸物、炒麵炒飯燴飯、湯品，冬令進補時還有羊肉爐可吃。小份熱炒150元的價格平價不貴，無論人多人少都很方便點餐，難怪會成為桃園龜山吃熱炒、喝酒聊天熱門店。

北港炒羊肉

地址：桃園市龜山區山鶯路50號

電話：03－338－9698

營業時間：17：00－00：30 （周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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