焦香渾厚、爽度滿分！台南老饕心中第一名鱔魚意麵　貴但用料實在

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

每個人心中都有一家最好吃的台南鱔魚意麵，很多人心中的第一名就是府前路這間「進福炒鱔魚專家」。在地開業超過40年，全天候營業生意一直很好，網路評論超過4,000則，仍有4.0高評價，老實說真的貴、但用料相對實在很多，如果你是愛重口味焦香的話，推薦一定要試試！

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每個老饕心中都有自己覺得最好吃的一家

地址位在台南市中西區府前路一段46號，靠近東門圓環、萬昌街，開車騎車前往的人，可以在附近繞繞找找路邊停車位。台南炒鱔魚、炒鱔魚意麵的店家實在太多，「進福炒鱔魚專家」算是之中很具代表性的一間，除了是1972年開業、超過50年的老店外，口味上很有特色也是老饕們推薦的原因之一。

乾炒鱔魚意麵230元

如果你是愛吃鱔魚意麵、很常吃鱔魚意麵的人，肯定一看就知道用料有多實在。鱔魚切得又厚又大塊，絕對是我們目前吃過幾家台南鱔魚意麵名店中，鱔魚給得最霸氣的，也難怪價格會比較高了。這家的特色在於走的是「重口味」路線，炒鱔魚意麵有著非常渾厚的焦香，這種焦香的喜好度就因人而異，老實說我自己是沒有很愛啦，但同行朋友就覺得非常棒。

菜單

單看價格可能會覺得不太平價，但份量上給得可是比其他家炒鱔魚豪邁很多，會讓人覺得物有所值，餐點分成生炒類焿湯、乾炒類、麻油類、清湯類、冷盤，現點現炒會需要一點時間等待。

進福炒鱔魚專家

地址：台南市中西區府前路一段46號

電話：06－221－0671

營業時間：10：30－00：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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