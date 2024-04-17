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飄香近70年的台南雞蛋糕！外脆內扎實「鴨蛋」製作香氣就是不一樣

台南吃貨愛吃輝

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出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲▼在地飄香近70年的鴨蛋雞蛋糕 。（圖／記者黃是瑀攝）

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃是瑀

這間台南雞蛋糕一年只賣3到4個月，甚至只有每年的冬天才會販售，夏天時則是在販售剉冰，這邊為了避免跟「東山鴨頭」的爭議，所以直接跟大家說「台南雞蛋糕」就是SEO關鍵字，因為店家使用的是鴨蛋，不是雞蛋，超級特別。

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在地比較有名的鴨蛋糕有兩間，這一間的甜度比較高，但脆口度比較好，另一間則是比較扎實綿密，各有各自的擁護者。

▲▼在地飄香近70年的鴨蛋雞蛋糕 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲台南雞蛋糕距離新化老街不遠，也算是特別好找。

▲▼在地飄香近70年的鴨蛋雞蛋糕 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲▼在地飄香近70年的鴨蛋雞蛋糕 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲鴨蛋雞蛋糕脆口度相當好。

整體來說：
兩間雞蛋糕我都有吃過，也都很喜歡，硬要比較的話，我更喜歡這間的紅豆口味，吃起來很像雞蛋糕版本的紅豆湯，香蕉條我也相當不錯。

新化老攤雞蛋糕

店家地址：台南市新化區信義路213號
店家時間：08：30–18：00（周四公休）
店家電話：（06）590–5031

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

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